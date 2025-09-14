Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del domingo 14 de septiembre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 14 y madrugada del 15 de septiembre 2025

Para la noche de hoy cielo mayormente despejado vientos débiles del norte. Presión atmosférica en ascenso. Probabilidad de heladas débiles en alto valles y baja probabilidad de heladas en valle medio y costa.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 14 y madrugada del 15 de septiembre 2025

Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del norte.

: débiles del norte. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 14 y madrugada del 15 de septiembre 2025

Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del norte.

: débiles del norte. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC



Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 14 y madrugada del 15 de septiembre 2025

Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del norte.

: débiles del norte. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 14 y madrugada del 15 de septiembre 2025

Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del norte.

: débiles del norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.



Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 14 y madrugada del 15 de septiembre 2025

Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del norte.

: débiles del norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.



Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 14 y madrugada del 15 de septiembre 2025

Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del noroeste.

: débiles del noroeste. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC



*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.