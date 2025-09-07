Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del domingo 7 de septiembre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 7 y madrugada del 8 de septiembre 2025

Para la noche de hoy cielo cubierto, con vientos en aumento del sudoeste. Baja presión atmosférica. Baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 7 y madrugada del 8 de septiembre 2025

Cielo : Cielo cubierto hacia la noche

: Cielo cubierto hacia la noche Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles en aumento del sudoeste.

: débiles en aumento del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 7 y madrugada del 8 de septiembre 2025

Cielo : cubierto hacia la noche.

: cubierto hacia la noche. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles en aumento del sudoeste.

: débiles en aumento del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 7 y madrugada del 8 de septiembre 2025

Cielo : cubierto hacia la noche.

: cubierto hacia la noche. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles en aumento del sudoeste.

: débiles en aumento del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 7 y madrugada del 8 de septiembre 2025

Cielo : cubierto hacia la noche.

: cubierto hacia la noche. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles en aumento del sudoeste.

: débiles en aumento del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 7 y madrugada del 8 de septiembre 2025

Cielo : cubierto hacia la noche.

: cubierto hacia la noche. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles en aumento del sudoeste.

: débiles en aumento del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 7 y madrugada del 8 de septiembre 2025

Cielo : cubierto hacia la noche.

: cubierto hacia la noche. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles en aumento del sudoeste.

: débiles en aumento del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

