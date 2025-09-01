Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del lunes 1 de septiembre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 1 de septiembre y madrugada del 2 de septiembre de 2025

Para la noche de hoy, vientos en disminución del sudoeste. Alta presión atmosférica. Probabilidad de heladas débiles en alto valle y valle medio. Baja probabilidad de heladas en valle inferior.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 1 de septiembre y madrugada del 2 de septiembre de 2025

Cielo : nubosidad variable.

: nubosidad variable. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas : probabilidad débil.

: probabilidad débil. Temperaturas mínimas probables: -1 a 2ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 1 de septiembre y madrugada del 2 de septiembre de 2025

Cielo : nubosidad variable.

: nubosidad variable. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas : probabilidad débil.

: probabilidad débil. Temperaturas mínimas probables: -1 a 2ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 1 de septiembre y madrugada del 2 de septiembre de 2025

Cielo : nubosidad variable.

: nubosidad variable. Presión : en paulatino ascenso.

: en paulatino ascenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas : probabilidad débil.

: probabilidad débil. Temperaturas mínimas probables: -1 a 2ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 1 de septiembre y madrugada del 2 de septiembre de 2025

Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en leve descenso.

: en leve descenso. Vientos : débiles del noroeste.

: débiles del noroeste. Probabilidad de heladas : probabilidad débil.

: probabilidad débil. Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 1 de septiembre y madrugada del 2 de septiembre de 2025

Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del noroeste.

: débiles del noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 1 de septiembre y madrugada del 2 de septiembre de 2025

Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del noroeste.

: débiles del noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.