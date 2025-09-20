Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del sábado 20 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 20 y madrugada del 21 de septiembre 2025

Continúa el ingreso de aire húmedo las próximas horas con rotación de vientos al sudoeste sobre la madrugada. Disminución de la nubosidad hacia el oeste, mientras continúan los períodos de inestabilidad hacia la costa. Baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 20 y madrugada del 21 de septiembre 2025

Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables.

: Nubosidad variable con períodos inestables. Presión : estable.

: estable. Vientos : débiles a moderados del este rotando al sudoeste.

: débiles a moderados del este rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 20 y madrugada del 21 de septiembre 2025

Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables.

: Nubosidad variable con períodos inestables. Presión : estable.

: estable. Vientos : débiles a moderados del este rotando al sudoeste.

: débiles a moderados del este rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.



Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 20 y madrugada del 21 de septiembre 2025

Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables.

: Nubosidad variable con períodos inestables. Presión : estable.

: estable. Vientos : débiles a moderados del este rotando al sudoeste.

: débiles a moderados del este rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 20 y madrugada del 21 de septiembre 2025

Cielo : Nubosidad variable a mayormente despejado.

: Nubosidad variable a mayormente despejado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : en calma a débiles del oeste-noroeste.

: en calma a débiles del oeste-noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables:0 a 3ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 20 y madrugada del 21 de septiembre 2025

Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables.

: Nubosidad variable con períodos inestables. Presión : estable.

: estable. Vientos : en calma a débiles sur sudoeste.

: en calma a débiles sur sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.



Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 20 y madrugada del 21 de septiembre 2025

Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables y probables chaparrones.

: Nubosidad variable con períodos inestables y probables chaparrones. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : en calma a débiles del este.

: en calma a débiles del este. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.



*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.