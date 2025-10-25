SUSCRIBITE
Rural

Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del sábado 25 de octubre de 2025

El pronóstico para productores de Neuquén y Río Negro que difundió la AIC anticipa baja probabilidad de heladas durante la noche del sábado 25 y la madrugada del domingo 26 de octubre. Conocé acá los detalles.

Redacción

Por Redacción

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región. 

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo. 

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 25 y madrugada del 26 de octubre 2025

Continúa el ingreso de aire frío del sudoeste sobre la madrugada con nubosidad variable y vientos persistentes. Baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 25 y madrugada del 26 de octubre 2025

  • Cielo: mayormente cubierto.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: regulares a moderados del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 4 a 7°C

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 25 y madrugada del 26 de octubre 2025

  • Cielo: mayormente cubierto.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: regulares a moderados del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 4 a 7°C

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 25 y madrugada del 26 de octubre 2025

  • Cielo: mayormente cubierto.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: regulares a moderados del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 4 a 7°C

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 25 y madrugada del 26 de octubre 2025

  • Cielo: parcialmente nublado.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: regulares a moderados del oeste sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 5 a 8°C

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 25 y madrugada del 26 de octubre 2025

  • Cielo: parcialmente nublado.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: regulares a moderados del oeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 5 a 8°C

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 25 y madrugada del 26 de octubre 2025

  • Cielo: mayormente despejado.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: débiles del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 4 a 7°C

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales. 

he251025Descarga

Temas

Heladas

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios