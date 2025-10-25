Fruticultura: a qué se debe el «corrimiento» o purga que preocupa a los productores de manzanas y peras de Río Negro y Neuquén

Los productores de fruta de Río Negro y Neuquén están preocupados por un fenómeno que esta temporada afecta particularmente a las manzanas rojas y en menor medida a las peras, denominado corrimiento o purga, y que podría representar una baja en la producción de entre un 30%, en una visión optimista, a un 50% bajo una mirada no tan esperanzadora.

Más allá del fenómeno en sí, no está claro aún cuáles son los motivos que influyeron sobre el monte frutal para que ocurra esta situación de merma productiva. Sí reconocen que la temporada de manzanas rojas, especialmente, se verá afectada de una manera bastante notoria en cuanto a volumen, pero no en lo que es la calidad de la fruta.

El corrimiento o purga de la producción ya se observó en la producción de cerezas, que podría ocasionar que esta temporada no se alcancen los números de exportación de la campaña 2024-2025 donde se alcanzaron unas 8.000 toneladas vendidas al exterior de esta fruta de carozo.

De acuerdo a la información recabada por Río Negro Rural la pérdida productiva será bastante fuerte en manzanas rojas, mientras que en peras habrá mermas productivas en algunas variedades puntuales en algunas chacras, aunque no será una baja de volumen de cosecha generalizada.

El productor Gustavo Arno indicó: «Escucho comentarios muy malos en manzanas rojas, más en las chañares. Lo mío lo veré semana que viene que viajo al Valle. En los videos que me mandan hay de todo, pero sí hay productores que me muestran una purga muy, muy importante«.

«Especialmente en manzanas Red Delicious es la merma, en peras la baja más significativa es en Abate Fetel, Beurre D’Anjou y Williams, en este orden; pero es difícil estimar el porcentaje. En peras Packham’s Triumph casi normal. En manzanas Chañar y clones de Chañar puede rondar en alrededor del 30% de merma; Red Chief un poco menos, en Granny Smith también hay algo de caída y Pink Lady normal», indicaron desde Frutas Brevi ante la consulta de este medio.

«Vemos una caída solo en manzanas, es una merma importante de un 40 a 50 por ciento, en peras estamos bien», expresó Tati Vodanovich, productor de Villa Regina.

Julio Dillon, Gerente de Producción de Emelka, indicó que en la zona de Chimpay «nosotros estamos bien, pero he tenido comentarios de colegas del Alto Valle de bastante corrimiento en rojas, sobre todo las estándares, no las dardíferas».

«No tenemos certezas de lo que ocurrió, pero sí es verdad que se corrió mucho la manzana al punto que hay cuadros o filas de frutales que les quedó muy poquito o nada Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

«Hay mucho corrimiento en manzana, lo único que encontramos como factor de lo que puede haber pasado es una helada a principios de septiembre de -3,5°C cuando no estaba en floración la pera ni la manzana y fue muy larga, más de siete horas, no tenemos certezas pero sí es verdad que se corrió mucho la manzana al punto que hay cuadros o filas de frutales que les quedó muy poquito o nada», dijo el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández.

«El corrimiento de la manzana se está escuchando en toda la región, no solo en un punto específico«, sostuvo Hernández.

Habrá un 30 o 40% menos de volumen de cosecha de manzana roja



El productor Carlos Martínez comentó sobre este tema que «va a haber una merma muy importante en manzanas, en el orden del 30% menos siendo positivo, y siendo negativo puede llegar al 40%».

«En cuanto a los tamaños habrá una tendencia a que sean grandes, que es perjudicial para el mercado de la fruta, en peras puede faltar un poquito de Williams, pero en este caso los mercados internacionales demandan tamaños más grandes y no habría problemas», expresó Martínez.

«Puede faltar un poco de Anjou, pero hasta ahora las otras variedades vienen bien, a las peras las veo bien, es una temporada que vino muy rara, algunos lotes florecieron bien y no terminó cuajando la fruta, hubo lotes con flores muy dispersas en las plantas, es un año de baja en frutas y sería normal una merma pero esto es demasiado importante, de mucha magnitud y es generalizado en todos lados«, dijo Martínez.

«Te hablo por lo nuestro, pero esto no lo habíamos visto nunca, en un año de baja podés tener un 10 o 15% menos, pero este año es el doble o más«, sostuvo el productor.

«Hay una sumatoria de cosas que te pueden traer a este resultado de hoy, pero es difícil definir qué pasó realmente para que se de esta purga en la fruta«, finalizó Martínez.