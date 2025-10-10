Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del viernes 10 de octubre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 10 y madrugada del 11 de octubre 2025



Hacia la noche se intensifica el ingreso de aire del Pacífico hacia el oeste de los valles con inestabilidad y vientos moderados sobre la madrugada. Hacia la costa continúa el ingreso de aire húmedo. Baja probilidad de heladas.





Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 10 y madrugada del 11 de octubre 2025





Cielo : cubierto e inestable a desspejado sobre la madrugada.

: cubierto e inestable a desspejado sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del oeste a moderados del sudoeste.

: débiles del oeste a moderados del sudoeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 10 y madrugada del 11 de octubre 2025





Cielo : cubierto e inestable a desspejado sobre la madrugada.

: cubierto e inestable a desspejado sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del oeste a moderados del sudoeste.

: débiles del oeste a moderados del sudoeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 10 y madrugada del 11 de octubre 2025





Cielo : cubierto e inestable a despejado sobre la madrugada.

: cubierto e inestable a despejado sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del oeste a moderados del sudoeste.

: débiles del oeste a moderados del sudoeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 10 y madrugada del 11 de octubre 2025





Cielo : cubierto e inestable con formación de tormentas hacia el amanecer.

: cubierto e inestable con formación de tormentas hacia el amanecer. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del este a moderados del oeste.

: débiles del este a moderados del oeste. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 6 a 9ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 10 y madrugada del 11 de octubre 2025





Cielo : cubierto e inestable.

: cubierto e inestable. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del noreste.

: débiles a moderados del noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 6 a 9ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 10 y madrugada del 11 de octubre 2025





Cielo : cubierto e inestable.

: cubierto e inestable. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del noreste.

: débiles a moderados del noreste. Probabilidad de heladas: baja

Temperaturas mínimas probables: 6 a 9ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.