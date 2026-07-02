Hito en la UBA: nació el primer cerdo modificado para trasplantes de América Latina

Investigadores de la UBA durante el cuidado del clon porcino con "triple knockout", un hito de la ciencia argentina diseñado para burlar el rechazo inmunológico humano en futuros trasplantes. (Foto: gentileza UBA)

La medicina regenerativa de vanguardia registró un logro histórico en el país. Un consorcio científico estratégico alcanzó por primera vez en América Latina la clonación y el nacimiento de un cerdo editado genéticamente diseñado para el trasplante de órganos a seres humanos (xenotrasplante).

Este avance sitúa a la ciencia argentina en un selecto grupo internacional, siendo el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China —y el tercero en el mundo— en lograr el denominado «triple knockout», una sofisticada intervención molecular para evitar el rechazo inmunológico tras el nacimiento del animal ocurrido en el mes de abril.

El nacimiento, desarrollado en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, constituye el eslabón inicial de un proyecto a largo plazo que busca mitigar la profunda escasez mundial de órganos.

Xenotrasplantes: la respuesta urgente para la lista de espera

De acuerdo con las últimas estadísticas del INCUCAI, actualmente existen más de 7.000 personas que necesitan un trasplante en forma urgente en la Argentina. El panorama crítico se profundiza al observar que en el país solo se registran nueve donantes por cada millón de habitantes, logrando realizarse apenas unos 900 procedimientos en lo que va de 2026.

A nivel internacional el escenario es idéntico: la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que en la actualidad apenas se logra cubrir el 10% de la demanda global de órganos.

Ante esta realidad crítica, la búsqueda de alternativas se volvió urgente a través del xenotrasplante, una práctica médica que consiste en trasplantar células, tejidos u órganos de animales a seres humanos. En este campo, el cerdo es el candidato más elegido por la ciencia global debido a que posee una anatomía y fisiología notablemente similares a las de las personas, además de contar con un ciclo de reproducción rápido.

Qué es el «triple knockout» y cómo cambia la medicina

El gran obstáculo histórico de los xenotrasplantes radica en que el cuerpo humano tiende a destruir el órgano animal en escasos minutos al identificarlo como un invasor hostil. Para resolver este cuello de botella, los científicos aplicaron una refinada estrategia de bioingeniería:

Bloqueo de genes agresivos. El equipo de la UNSAM, liderado por el investigador Adrián Mutto, logró generar un clon a partir de células modificadas en las que se desactivaron tres genes específicos («triple knockout»). Estos elementos son los responsables directos de activar la respuesta inmune ultraagresiva en las personas.

Ingeniería de compatibilidad. La hoja de ruta del proyecto contempla un próximo paso denominado knock-in, donde el grupo de la UNSAM incorporará siete genes humanos adicionales para optimizar la compatibilidad biológica con el receptor.

Modelado del tamaño funcional. Entre estas futuras modificaciones se destaca el bloqueo de las hormonas de crecimiento porcinas. Debido a que un cerdo adulto puede superar los 200 kilos de peso, sus órganos excederían la capacidad del tórax humano; con esta edición, se garantiza que el corazón o el hígado mantengan un tamaño adecuado y funcional.

Del laboratorio al quirófano: el rol de la universidad pública

El éxito del hito requirió de una coordinación milimétrica. Mientras los laboratorios de la UNSAM ejecutaron la clonación molecular y la edición fina de los embriones, la Facultad de Veterinaria de la UBA asumió la intervención quirúrgica y el control gestacional de la hembra receptora.

Los profesionales de la UBA utilizaron una técnica quirúrgica de baja invasividad para implantar 120 embriones editados en la cerda madre.

«Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones», Marcelo Acerbo, especialista en reproducción porcina y docente de la UBA.

El equipo médico ya cuenta con otras dos cerdas preñadas con nuevos clones en pleno desarrollo. El nacimiento de este primer lechón representa el inicio de un extenso proceso de ensayos preclínicos.

Antes de avanzar hacia cualquier fase experimental con seres humanos, será el propio INCUCAI el encargado de certificar de forma estricta que estos órganos modificados no desencadenan rechazos.

A nivel presupuestario, el proyecto debió esquivar desafíos significativos ante la ausencia actual de financiamiento estatal para la escala comercial. Esto motivó a los investigadores de la UNSAM a estructurar una empresa de base tecnológica (la startup CrofaBiotech) con el objetivo de captar inversiones privadas de riesgo.

Por su parte, la UBA aporta el valioso capital humano calificado, el uso de sus quirófanos especializados, las instalaciones de cría de alta complejidad y el sostenimiento económico directo tanto de los animales como de los insumos operativos para mantener el hito en marcha.