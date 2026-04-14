La exportación de peras y manzanas desde Río Negro y Neuquén cayó en el primer trimestre de 2026

La temporada 2025-2026 de la fruticultura de Río Negro y Neuquén ha exhibido mermas productivas significativas, debido a problemas de polinización y a una inusual seguidilla de inclemencias climáticas durante la primavera y el verano, fundamentalmente varios episodios de granizo, algunos severos y generalizados.

Aunque la caída de la producción podría contribuir a que los precios se sostengan en buenos niveles, también será uno de los factores decisivos de los menores volúmenes comercializados de peras y manzanas frescas para su consumo directo, tanto en el exterior como en el mercado interno. Las estadísticas oficiales del primer trimestre del 2026 van en esa dirección.

Cayó la exportación de peras de Río Negro y Neuquén

Entre los meses de enero y marzo de 2026, se enviaron al exterior 118.760 toneladas de peras desde establecimientos habilitados en Río Negro y Neuquén. Esto representa una caída del 4,8% respecto de las 124.747 toneladas exportadas en igual período del 2025. En tal guarismo, tiene gran ponderación la fuerte disminución de los envíos a Estados Unidos (-44,5% respecto del primer trimestre del 2025). Así lo revelan las estadísticas del Senasa.

En el mes de marzo, particularmente, la contracción interanual de exportaciones de peras fue del 8,6% y revirtió la variación positiva con que la fruticultura de Río Negro y Neuquén arrancó el 2026. Al respecto, en enero se había registrado un incremento año a año del 7,7%, motorizado por los mayores envíos a Brasil donde los exportadores buscaron aprovechar la ventana de precios altos generada por la escasez de fruta.

En el mercado interno los números también son rojos: en los primeros tres meses del 2026 se comercializaron 29.629 toneladas de peras allí, un 8,2% menos que en igual período del 2025. Y si bien no se observan cambios en los volúmenes de peras enviados a industria en el primer trimestre, en marzo los mismos saltaron casi un 48%.

Variación interanual: peras comercializadas desde Río Negro y Neuquén en primer trimestre de 2026 (por destino y por período) Ene Feb Mar I TRIMESTRE Brasil 36,0% -4,2% 11,3% 13,0% Rusia -50,6% 65,8% 13,0% 32,5% Estados Unidos -62,5% -47,1% -34,6% -44,5% Otros países 26,7% 5,3% -18,2% -5,2% Total Exportado 7,7% -5,1% -8,6% -4,8% Mercado Interno 10,5% -7,5% -18,6% -8,2% Industria -71,8% -4,8% 47,9% 0,0% TOTAL -24,6% -5,2% 8,6% -3,0% Fuente: elaboración propia con datos del Senasa.

De esta forma, en el primer trimestre del 2026 se comercializó un 3% menos de peras que en el primer trimestre del 2025.

Cayó la exportación de manzanas de Río Negro y Neuquén

Entre los meses de enero y marzo de 2026, se enviaron al exterior 12.537 toneladas de manzanas desde establecimientos habilitados en Río Negro y Neuquén. Esto representa una caída del 32,1% respecto de las 18.470 toneladas exportadas en igual período del 2025. En tal guarismo, tiene gran ponderación la fuerte disminución de los envíos a Brasil y Paraguay (-30,1% y -32,9%, respectivamente).

En la canasta de mercados de las manzanas, el consumo interno tiene una ponderación mayor que en las peras. Allí, los números también son rojos: en los primeros tres meses del 2026 se comercializaron 50.501 toneladas de manzanas en el mercado interno, un 7,5% menos que en igual período del 2025. Destaca la merma observada en marzo: fue del 14,1% interanual.

En cambio, en los volúmenes de manzanas enviados a industria se registró un incremento del 44,4% interanual en el primer trimestre, y del 82,9% en marzo. Por tal motivo, el total comercializado de manzanas entre enero y marzo muestra una suba del 7,9%.

Variación interanual: manzanas comercializadas desde Río Negro y Neuquén en primer trimestre de 2026 (por destino y por período) Ene Feb Mar I TRIMESTRE Brasil -49,8% -53,2% 7,1% -30,1% Paraguay -56,3% 6,8% -42,4% -32,9% Bolivia -53,1% 24,6% 2,2% -9,7% Otros países -100,0% -10,4% -55,1% -41,5% Total Exportado -53,3% -18,7% -30,6% -32,1% Mercado Interno -7,4% 1,4% -14,1% -7,5% Industria -71,6% 26,3% 82,9% 44,4% TOTAL -27,6% 8,4% 25,4% 7,9% Fuente: elaboración propia con datos del Senasa.

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