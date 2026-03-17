Desoladoras pérdidas por el granizo en el Valle Medio: el Gobierno visita a los productores tras el temporal

El temporal de granizo en el Valle Medio de Río Negro generó un fuerte impacto en las producciones de la zona. El fenómeno climático ocurrió en plena temporada de cosecha y motivó relevamientos del gobierno provincial en distintas áreas productivas para dimensionar los daños.

Las tareas son realizadas por equipos de la secretaría de Agricultura y la secretaría de Fruticultura, que iniciaron visitas a productores.

Granizo en Río Negro: el impacto productivo crece y preocupa al sector agrícola

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, expresó: “Hoy el Valle Medio tiene una diversificación productiva enorme y nos pega tanto en fruticultura como en agricultura y horticultura, en cultivos bajo cubierta y en la producción de hortaliza pesada».

El funcionario agregó: «El daño para un productor que viene atravesando años difíciles y que está en plena temporada de cosecha es muy fuerte; realmente es desolador, te deja devastado”.

El Gobierno resaltó que se trata del tercer episodio de granizo de la temporada en la región.

Banacloy lamentó que hay productores que todavía «no lograron acomodarse» y resaltó que trabajarán en los sectores damnificados.

«Ya estamos trabajando con el área de Agricultura y con la Secretaría de Fruticultura en los relevamientos y recorridas. Vamos a estar con el secretario de Fruticultura y el secretario de Agricultura en el lugar; es muy importante que todos los productores presenten sus declaraciones juradas de daños”, solicitó.

El temporal incluyó lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo en distintas localidades. Antes del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla para la región.

Temporal en Valle Medio: productores reportaron daños y pérdidas en plena cosecha

Productores de la zona reportaron daños en infraestructura y cultivos. Uno de ellos describió: “Acá pasó una ráfaga terrible. Habrán sido ocho o 10 milímetros, pero el viento fue terrible”.

En Belisle, vecinos informaron caída de granizo y cortes de energía. Durante el temporal señalaron: “Las piedras son mas grandes que una tapa de una gaseosa”.

Desde la empresa Edersa indicaron que hubo daños en instalaciones eléctricas y cortes en sectores urbanos y rurales. Equipos operativos trabajaron en la reposición del servicio tras el evento climático.

El temporal se registró minutos después de las 20 y afectó a varias localidades. En Chimpay, Luis Beltrán, Lamarque y Pomona se reportaron interrupciones eléctricas y caída de árboles sobre líneas de media tensión.