La producción de almendras y nueces en Campo Grande tiene valor agregado

Cuatro ex petroleros de distintos puntos del país formaron una sociedad para trabajar con la producción de frutos secos en Campo Grande. “Trabajamos mucho tiempo en la Patagonia. Nos quedamos, y en mi caso esto es algo que quería hacer”, contó Carlos Carrizo, uno de los socios de Buenos Vientos SRL.

“Decidimos invertir. Compramos tierras en la zona de Campo Grande, pero todos vivimos en Neuquén. En su momento buscamos asesoramiento con el INTA, contratamos agrónomos especialistas en frutos secos, riego, protección de heladas y para saber la vida útil del campo”, continuó Carrizo.

Buenos Vientos SRL arrancó allá por el 2007 y su inicio fue secuencial. “Comenzamos comprando 20 hectáreas de peras y manzanas abandonadas. 10 las convertimos a plantaciones de almendros y otras 10 a nogales. Se puso en marcha, se hizo acondicionamiento de suelo y utilizamos riego por goteo. Luego adquirimos 41 has más para almendra. Otras 3 has fueron convertidas a nogales”, comentó el productor.

Actualmente son 50 hectáreas de almendros y 23 has de nogales con distintas fechas de plantación y tamaños. “Está todo escalonado, de acuerdo a los tiempos en los que se fueron plantando”.



“En la mayoría de los almendros tenemos protección contra heladas, el 75% aproximadamente. Y la decisión de haber elegido este tipo de producto fue por temas de mercado, más que de adaptación de las plantas”, agregó. Durante la cosecha se contrata mano de obra, pero a veces se complica, así que los productores están tratando de automatizar esta tarea ya que debe hacer en forma rápida.

“Por año, con las plantas que tenemos y su maduración, deberíamos tener unos 120 kilos de almendra y unos 70 mil kilos de nuez, ambos con cáscara. Dentro de 5 años esté número irá en progreso. Entre que plantás y producís, la almendra tarda unos 4 a 5 años y el nogal de 5 a 6 años. La vida útil es mayor a 20 o 30 años y por hectárea entran 500 plantas”, explicó Carrizo.

Este emprendimiento cuenta con una planta de proceso y partido de almendras, nueces y avellanas. Una segunda planta de industrialización donde se hace el agregado de valor: chocolatado, saborizados, mix envasados (compran productos a terceros como castañas, pasas de uva, avellanadas) para hacer venta mayorista y minorista. “Tenemos la logística para llegar a la góndola”.



Unas 30 personas trabajan en época de cosecha y en planta permanente son 16 quienes llevan adelante las hectáreas de producción y procesado. “Las hectáreas están en un radio de 2 km, sobre ruta 151. Tenemos silos para acopio de almendras, containers para acopio de nuez, un galpón para partido de nueces, avellanas y almendras. Y otra planta donde está lo de agregado de valor, todo en el mismo predio. El 100% de lo que producimos lo hacemos para el consumo interno, por ahora no estamos exportando”, concluyó.