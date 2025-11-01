La sanidad animal como base del éxito de un sistema productivo

El trabajo de profesionales veterinarios en los rodeos bovinos y ovinos resulta clave a la hora de mantener la sanidad animal bajo control en la Patagonia.

Luis Melo es médico veterinario y socio en Sevin (Servicios Veterinarios Integrales). Participó en la última edición de la Expo Bovinos 2025 realizada en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén en Junín de los Andes.

En diálogo con Río Negro Rural el profesional explicó a este medio cómo la empresa en la que participa como fundador combina diagnóstico, asesoramiento y productos para mejorar la sanidad y la genética del ganado.

“Soy médico veterinario, nacido en Aluminé, y junto con mi socio Gustavo estamos al frente de Sevin (Servicios Veterinarios Integrales). Ya hace cuatro años que participamos con nuestro stand en la Exposición Rural de Junín de los Andes.”

Gustavo y Luis, integrantes de la empresa Sevin.



Desde su base en Neuquén capital, ubicada en José Saer 2038, Sevin ofrece productos y servicios veterinarios para bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos. “Nos dedicamos a la venta de medicamentos de uso veterinario, productos de campo y al asesoramiento nutricional, reproductivo, genético y sanitario”, explica Melo.

El alcance de la empresa abarca Neuquén, Río Negro y parte de La Pampa, donde Melo además posee una veterinaria de pequeños animales en la localidad de Toay.

Sevin presta servicios de inseminación artificial en bovinos y porcinos, diagnóstico de gestación por tacto rectal o ecografía, y asesoramiento genético.

“El costo de prevenir siempre va a ser menor que perder un animal. La salud del rodeo es la base de cualquier sistema productivo.” Luis Melo, titular de Sevin.

“Representamos una empresa internacional de semen que trabaja junto con Select Debernardi en Argentina. Lo que buscamos con la inseminación no es aumentar la cantidad de crías, sino mejorar la genética del rodeo”, aclara Melo.

Si bien el toro sigue siendo fundamental en el día a día en el campo, la inseminación artificial avanza en lugares donde la accesibilidad lo permite. “En zonas de cordillera o con animales de veranada sigue siendo difícil llegar con esta tecnología, pero el interés crece cada año”, agrega.

Sarna, parásitos y enfermedades frecuentes en ovinos



Entre los principales desafíos sanitarios de la región, Melo destaca los problemas de sarna ovina, una afección que ha resurgido en el último tiempo por la resistencia a la ivermectina, una droga ampliamente usada en décadas anteriores. “Se usó de manera indiscriminada, y eso generó resistencia. Hoy muchos productores están volviendo a los baños tradicionales, como se hacía antes”, señala.

También mencionó la presencia del ‘saguaypé’ (o Fasciola hepática), que afecta los conductos biliares y puede causar muertes en ovinos, bovinos e incluso equinos. Durante la primavera, cuando aumenta la humedad y la temperatura, se produce una explosión parasitaria. “Ahí tenemos mucha demanda de antiparasitarios. Lo importante es prevenir, porque las pérdidas productivas por infestaciones son enormes.”

Prevención y planes sanitarios



El veterinario insiste en que la clave está en la prevención.“En bovinos, enfermedades como la mancha, la gangrena o la enterotoxemia son de curso agudo o hiperagudo. Cuando aparecen el animal ya está muerto o es muy difícil de tratar. Por eso hay que aplicar las vacunas a tiempo.”

El problema, dice, es que el manejo sanitario depende del tipo de productor. “Los establecimientos grandes, que trabajan de forma más empresarial, son muy metódicos y planifican. En cambio, el pequeño productor o criancero a veces espera un tiempo, porque produce para su propio consumo o no tiene los recursos para acceder a los tratamientos. Pero el costo de prevenir siempre es menor que el de perder animales.”

En la zona de trabajo que cubre la empresa Sevin, Neuquén es la más fuerte en bovinos, mientras que el sur de Río Negro concentra la producción ovina. “En Neuquén atendemos tanto bovinos como ovinos, te diría mitad y mitad, dependiendo de la zona. En la línea sur de Río Negro el ovino sigue siendo predominante”, explica el profesional veterinario.

Bicheras y moscas: pequeñas causas, grandes pérdidas



Otro problema frecuente es la bichera, causada por una mosca verde plateada que deposita huevos en heridas del animal. “De ahí nacen las larvas que se alimentan del tejido y causan daño. Tenemos productos específicos para prevenir y tratar, que cuestan alrededor de 14.500 pesos, pero rinden mucho y evitan pérdidas grandes”, detalla.

También menciona la mosca de los cuernos, una molestia común en bovinos. “Hay productos oleosos que se aplican en el lomo y actúan como repelente. El bienestar animal es fundamental: un animal incómodo o estresado come menos y produce menos.”

Un aspecto clave en las condiciones sanitarias de un rodeo o majada varían según el clima y el tipo de manejo. “En zonas más secas, como Senillosa o parte de la cordillera, la parición ha sido mala por falta de pasto. En cambio, en otros lugares de Junín o Aluminé, con más lluvias, los resultados son muy buenos”, comenta Melo.

“Todo depende de la nieve y el deshielo. Si hay poca nieve, el agua escasea y el invierno se complica. Ahí el productor debe planificar suplementación con fardos, rollos o maíz”, explica.

Sevin también trabaja en el área de nutrición animal, asociada con la empresa Nowet. “Somos el nexo para la venta de núcleos y alimentos balanceados para todas las especies. Tenemos stock en Neuquén y podemos asesorar al productor sobre cómo suplementar según la categoría y la época del año.”

“Prevenir siempre es más barato que curar”



Con más de una década de trabajo en campo, Luis Melo resume su visión: “El productor que entiende que la sanidad es parte del negocio gana en productividad y en tranquilidad. Las enfermedades muchas veces no se ven hasta que ya es tarde. Por eso insistimos en los planes sanitarios, las vacunaciones y el control parasitario.

”Como conclusión indica que “el costo de prevenir siempre va a ser menor que perder un animal. La salud del rodeo es la base de cualquier sistema productivo.”