Los 9 puntos que ocupan la atención de la Mesa Consultiva agrícola de la Patagonia que se reunió en Roca

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) convocó a los principales representantes del ámbito privado del sector agropecuario de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para participar de la Mesa Consultiva agrícola de la Región Patagonia.

La agenda de trabajo se desarrolló en la sede del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA, en General Roca, Río Negro con el objetivo principal de poner en valor una escucha activa de los aportes tendientes a mejorar y potenciar las acciones que desarrolla el Servicio en la región patagónica.

El encuentro estuvo presidido por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, y por la presidente del organismo sanitario. Durante la actividad, las autoridades nacionales destacaron el valor estratégico de estos diálogos, que permiten diagnosticar en conjunto la realidad del sector y trazar líneas de acción coordinadas para dar respuestas ágiles y efectivas a las necesidades de los productores y empresarios patagónicos.

Asimismo, se ponderó el rol fundamental y la vasta contribución de la producción regional para el conjunto de la cadena agroalimentaria nacional. En este sentido se subrayó que el SENASA cumple un papel clave como facilitador, trabajando en la adecuación y simplificación de normativas para impulsar el desarrollo productivo, siempre dentro del marco de la sanidad, la inocuidad y la calidad que caracterizan a los productos argentinos.

Estatus sanitarios regionales



En materia de producción vegetal, los ejes centrales fueron la protección de los estatus sanitarios regionales y el sostenimiento y/o acceso a nuevos mercados. Se analizaron estrategias de modernización para la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica y la sostenibilidad financiera del Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM-Patagonia).

Asimismo, se trabajó en propuestas para fortalecer el control en viveros frutícolas y hortícolas, el funcionamiento del Programa de Madurez Frutícola en Río Negro y Neuquén, y coordinar acciones regionales para el manejo integrado de plagas clave como la Carpocapsa.

Además, se repasaron los alcances del protocolo de exportación de frutas frescas a Brasil y se enfatizó la necesidad de agilizar la apertura de nuevos mercados internacionales. Respecto a normativa y sistemas productivos, el diálogo se centró en adaptar los marcos regulatorios a las necesidades actuales. Se plantearon medidas para simplificar el registro de fitosanitarios para cultivos menores y habilitar el uso de nuevas tecnologías.

También se abordó la necesidad de adecuar los marcos para la producción diferenciada y avanzar en la articulación con provincias para la implementación progresiva de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el sector hortícola.

La realización de esta Mesa Consultiva agrícola refuerza la política de puertas abiertas y gestión participativa del SENASA, reafirmando su presencia federal y su compromiso de trabajar mancomunadamente con las comunidades productivas para el crecimiento sostenible de la Patagonia y de la Argentina.

Participantes



Entre los principales actores del sector privado estuvieron por Confederación Rurales Argentinas (CRA), Baldomero Bassi; Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Jeremías Aventin; Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Carlos Levin; Frutas Argentinas, Miguel Sabbadini; Fundación Barrera Patagónica, Pablo De Azevedo; Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández; Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Nicolás Sánchez; y Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), Daniel López.

También estuvieron representantes del Centro Regional Patagonia Norte del INTA, de las Secretarías de Fruticultura de Río Negro y de Producción e Industria del Neuquén, y de las direcciones de Agricultura y Ganaderia y de Sanidad Vegetal del Chubut. Por el SENASA participaron, además, los directores nacionales de Protección Vegetal y de Operaciones y de los centros regionales Patagonia Norte y Patagonia Sur, junto con inspectores federales sanitarios de estas regiones.