Neuquén tendrá fuerte presencia en la 83° Exposición Rural que comienza mañana en Junín de los Andes
Producción, Seguridad y Turismo son algunas de las áreas del Estado provincial que tendrán presencia en la tradicional muestra ganadera que se desarrollará en Junín de los Andes desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 de enero.
Con distintos stands, ministerios y organismos del Estado la provincia de Neuquén participará de la 83° Expo Rural, que tendrá lugar en el predio ferial de la Sociedad Rural del Neuquén, en Junín de los Andes, del 21 al 25 de enero.
La secretaría de Producción e Industria tendrá un stand institucional que funcionará como espacio de atención, asesoramiento técnico y articulación público-privada. Equipos técnicos de las distintas áreas brindarán información sobre programas de asistencia técnica, líneas de financiamiento y herramientas de apoyo al sector productivo, en articulación con organismos como el Centro PyME-ADENEU, Iadep, BPN, EPEN y el ministerio de Trabajo.
El stand tendrá un espacio para elaboradores de alimentos de la provincia, en el que pondrán a la venta sus productos: vinos, licores, dulces y mermeladas, chocolates, frutos secos, alfajores de piñón, encurtidos y otros productos con identidad podrán ser degustados y adquiridos en el stand.
Plan ganadero provincial y actividad forestal
La agenda institucional incluye reuniones técnicas y sectoriales, entre ellas el Consejo Consultivo Patagónico de Senasa, encuentros vinculados al Plan Ganadero Provincial y a la actividad forestal, y con referentes de, comunidades y otros actores del sector rural de la región de Los Lagos.
Asimismo, se desarrollarán actividades a campo, visitas a veranadas y establecimientos productivos; y una puesta en valor de las líneas de financiamiento e incentivos que el gobierno provincial pone a disposición de la actividad agropecuaria y agroindustrial, el día sábado.
Desde la cartera productiva destacaron la importancia de la Expo como un espacio estratégico para escuchar al sector, intercambiar experiencias y fortalecer la agenda común, consolidando políticas públicas orientadas al desarrollo productivo, el empleo y el arraigo en el territorio.
Seguridad
El ministerio de Seguridad también contará con un espacio de promoción institucional en la Expo Rural. El stand tendrá como finalidad acercar a la ciudadanía información clara y accesible sobre los programas de prevención y protección de la fauna y sus hábitats.
Se pondrá especial énfasis en la prevención de incendios forestales y rurales, una problemática de alto impacto en la región y la provincia. El espacio permitirá visibilizar el trabajo que realizan el personal de Manejo del Fuego y la Brigada Rural, destacando su rol fundamental en la protección del entorno natural, la seguridad ambiental y la respuesta ante emergencias. También se buscará generar conciencia sobre la importancia de la prevención, el uso responsable de los recursos naturales y la colaboración ciudadana.
La presencia del ministerio de Seguridad en esta tradicional Expo contribuye a consolidar una política de seguridad integral, que no solo aborda la prevención del delito, sino que también promueve la protección del ambiente como un componente esencial del bienestar social y el desarrollo sostenible de la región.
Turismo
El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales también tendrá presencia institucional a través de un stand de promoción turística coordinado por NeuquénTur, que integrará además espacios de la secretaría de Ambiente, Tierras, Artesanías Neuquinas y del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), con el objetivo de acercar a vecinos, visitantes y productores información sobre los destinos neuquinos, el cuidado del entorno natural y las políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible del territorio.
Quienes recorran el espacio del ministerio podrán acceder a material informativo de los principales destinos turísticos de la provincia, participar de juegos interactivos y conocer en detalle el programa Viajá Neuquén, una iniciativa orientada a incentivar la movilidad turística de cercanía y el disfrute de los atractivos neuquinos durante todo el año.
El CEAN mostrará sus líneas de trabajo y proyectos en marcha, y promocionará su circuito turístico – interpretativo, un recorrido que se encuentra en sus instalaciones, que cuenta con cartelería explicativa que describe las principales áreas técnicas del CEAN, incluyendo los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como los programas de acuicultura que se desarrollan en el lugar.
Además, la dirección provincial de Tierras participará por tercer año consecutivo con un stand informativo, a través del Dispositivo Itinerante. Se brindará asesoramiento sobre regularización dominial, mensuras, adjudicaciones y otras gestiones vinculadas a tierras fiscales, además de participar en espacios de intercambio junto a distintos actores del sector rural.
EPEN
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) contará con un stand institucional orientado a la información y concientización de los usuarios, con foco en la modernización de los servicios y el uso de herramientas digitales.
Allí se brindará asesoramiento sobre la adhesión a la factura electrónica, promoviendo la despapelización, y se explicará de manera clara cómo leer e interpretar la factura de energía, utilizando material gráfico ampliado.
Asimismo, se difundirá el uso de la Oficina Virtual del EPEN, facilitando el acceso mediante códigos QR, y se brindará información sobre Energía Distribuida y sus beneficios.
