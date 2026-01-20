Neuquén tendrá fuerte presencia en la 83° Exposición Rural que comienza mañana en Junín de los Andes

Con distintos stands, ministerios y organismos del Estado la provincia de Neuquén participará de la 83° Expo Rural, que tendrá lugar en el predio ferial de la Sociedad Rural del Neuquén, en Junín de los Andes, del 21 al 25 de enero.

La secretaría de Producción e Industria tendrá un stand institucional que funcionará como espacio de atención, asesoramiento técnico y articulación público-privada. Equipos técnicos de las distintas áreas brindarán información sobre programas de asistencia técnica, líneas de financiamiento y herramientas de apoyo al sector productivo, en articulación con organismos como el Centro PyME-ADENEU, Iadep, BPN, EPEN y el ministerio de Trabajo.

El stand tendrá un espacio para elaboradores de alimentos de la provincia, en el que pondrán a la venta sus productos: vinos, licores, dulces y mermeladas, chocolates, frutos secos, alfajores de piñón, encurtidos y otros productos con identidad podrán ser degustados y adquiridos en el stand.

Plan ganadero provincial y actividad forestal



La agenda institucional incluye reuniones técnicas y sectoriales, entre ellas el Consejo Consultivo Patagónico de Senasa, encuentros vinculados al Plan Ganadero Provincial y a la actividad forestal, y con referentes de, comunidades y otros actores del sector rural de la región de Los Lagos.

En octubre 2025 Junín de los Andes concentró la Expo Bovinos y se realizó el concurso Tromen.



Asimismo, se desarrollarán actividades a campo, visitas a veranadas y establecimientos productivos; y una puesta en valor de las líneas de financiamiento e incentivos que el gobierno provincial pone a disposición de la actividad agropecuaria y agroindustrial, el día sábado.

Desde la cartera productiva destacaron la importancia de la Expo como un espacio estratégico para escuchar al sector, intercambiar experiencias y fortalecer la agenda común, consolidando políticas públicas orientadas al desarrollo productivo, el empleo y el arraigo en el territorio.

Seguridad



El ministerio de Seguridad también contará con un espacio de promoción institucional en la Expo Rural. El stand tendrá como finalidad acercar a la ciudadanía información clara y accesible sobre los programas de prevención y protección de la fauna y sus hábitats.

Se pondrá especial énfasis en la prevención de incendios forestales y rurales, una problemática de alto impacto en la región y la provincia. El espacio permitirá visibilizar el trabajo que realizan el personal de Manejo del Fuego y la Brigada Rural, destacando su rol fundamental en la protección del entorno natural, la seguridad ambiental y la respuesta ante emergencias. También se buscará generar conciencia sobre la importancia de la prevención, el uso responsable de los recursos naturales y la colaboración ciudadana.

La presencia del ministerio de Seguridad en esta tradicional Expo contribuye a consolidar una política de seguridad integral, que no solo aborda la prevención del delito, sino que también promueve la protección del ambiente como un componente esencial del bienestar social y el desarrollo sostenible de la región.

Turismo

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales también tendrá presencia institucional a través de un stand de promoción turística coordinado por NeuquénTur, que integrará además espacios de la secretaría de Ambiente, Tierras, Artesanías Neuquinas y del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), con el objetivo de acercar a vecinos, visitantes y productores información sobre los destinos neuquinos, el cuidado del entorno natural y las políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible del territorio.

Quienes recorran el espacio del ministerio podrán acceder a material informativo de los principales destinos turísticos de la provincia, participar de juegos interactivos y conocer en detalle el programa Viajá Neuquén, una iniciativa orientada a incentivar la movilidad turística de cercanía y el disfrute de los atractivos neuquinos durante todo el año.

El CEAN mostrará sus líneas de trabajo y proyectos en marcha, y promocionará su circuito turístico – interpretativo, un recorrido que se encuentra en sus instalaciones, que cuenta con cartelería explicativa que describe las principales áreas técnicas del CEAN, incluyendo los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como los programas de acuicultura que se desarrollan en el lugar.

Además, la dirección provincial de Tierras participará por tercer año consecutivo con un stand informativo, a través del Dispositivo Itinerante. Se brindará asesoramiento sobre regularización dominial, mensuras, adjudicaciones y otras gestiones vinculadas a tierras fiscales, además de participar en espacios de intercambio junto a distintos actores del sector rural.

EPEN



El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) contará con un stand institucional orientado a la información y concientización de los usuarios, con foco en la modernización de los servicios y el uso de herramientas digitales.

Allí se brindará asesoramiento sobre la adhesión a la factura electrónica, promoviendo la despapelización, y se explicará de manera clara cómo leer e interpretar la factura de energía, utilizando material gráfico ampliado.

Asimismo, se difundirá el uso de la Oficina Virtual del EPEN, facilitando el acceso mediante códigos QR, y se brindará información sobre Energía Distribuida y sus beneficios.