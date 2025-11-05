Los precios de la hacienda siguen subiendo: los valores que dejó el remate en Río Colorado

El primer remate ganadero de noviembre en Río Negro se realizó este miércoles, en Río Colorado. La subasta estuvo a cargo de Iparraguirre y Suso SRL, bajo el martillo de Juan Manuel Ganuza, y marcó un inicio de mes con precios firmes.

De acuerdo con lo informado por la firma consignataria, se observaron valores sostenidos para la hacienda con destino a invernada, tanto en machos como en hembras, superando los $6.000 por kilo vivo en algunos casos.

Los valores alcanzados superan incluso a los registrados antes de la flexibilización de la barrera sanitaria y confirman la tendencia alcista observada en las últimas semanas dentro del mercado ganadero.

Machos de invernada

100 kg → $6.500

130 a 150 kg → $6.070 a $6.250

160 a 180 kg → $6.070 a $6.100

180 a 200 kg → $5.870 a $6.050

200 a 220 kg → $5.650 a $5.870

220 a 250 kg → $5.120 a $5.750

Hembras de invernada

Vaquillonas para servicio → $1.700.000

160 a 180 kg → $5.670 a $5.850

180 a 200 kg → $5.700 a $5.850

220 a 230 kg → $5.370 a $5.600

240 a 260 kg → $5.300 a $5.800

Faena