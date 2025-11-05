SUSCRIBITE
Rural

Los precios de la hacienda siguen subiendo: los valores que dejó el remate en Río Colorado

El remate feria del 5 de noviembre marcó el inicio del mes con buena demanda y cotizaciones que superaron los valores registrados antes de la flexibilización de la barrera sanitaria.

Redacción

Por Redacción

Remate ganadero en Río Colorado. Foto: gentileza.

Remate ganadero en Río Colorado. Foto: gentileza.

El primer remate ganadero de noviembre en Río Negro se realizó este miércoles, en Río Colorado. La subasta estuvo a cargo de Iparraguirre y Suso SRL, bajo el martillo de Juan Manuel Ganuza, y marcó un inicio de mes con precios firmes.

De acuerdo con lo informado por la firma consignataria, se observaron valores sostenidos para la hacienda con destino a invernada, tanto en machos como en hembras, superando los $6.000 por kilo vivo en algunos casos.

Los valores alcanzados superan incluso a los registrados antes de la flexibilización de la barrera sanitaria y confirman la tendencia alcista observada en las últimas semanas dentro del mercado ganadero.

Machos de invernada

  • 100 kg → $6.500
  • 130 a 150 kg → $6.070 a $6.250
  • 160 a 180 kg → $6.070 a $6.100
  • 180 a 200 kg → $5.870 a $6.050
  • 200 a 220 kg → $5.650 a $5.870
  • 220 a 250 kg → $5.120 a $5.750

Hembras de invernada

  • Vaquillonas para servicio → $1.700.000
  • 160 a 180 kg → $5.670 a $5.850
  • 180 a 200 kg → $5.700 a $5.850
  • 220 a 230 kg → $5.370 a $5.600
  • 240 a 260 kg → $5.300 a $5.800

Faena

  • Toros (500 a 700 kg) → $2.200 a $2.400
  • Vaca gorda → $2.500 a $2.930
  • Vaca manufactura → $2.350 a $2.450
  • Vaca conserva → $2.100 a $2.230

Temas

Río Colorado

Río Negro

El primer remate ganadero de noviembre en Río Negro se realizó este miércoles, en Río Colorado. La subasta estuvo a cargo de Iparraguirre y Suso SRL, bajo el martillo de Juan Manuel Ganuza, y marcó un inicio de mes con precios firmes.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios