Los precios de la hacienda siguen subiendo: los valores que dejó el remate en Río Colorado
El remate feria del 5 de noviembre marcó el inicio del mes con buena demanda y cotizaciones que superaron los valores registrados antes de la flexibilización de la barrera sanitaria.
El primer remate ganadero de noviembre en Río Negro se realizó este miércoles, en Río Colorado. La subasta estuvo a cargo de Iparraguirre y Suso SRL, bajo el martillo de Juan Manuel Ganuza, y marcó un inicio de mes con precios firmes.
De acuerdo con lo informado por la firma consignataria, se observaron valores sostenidos para la hacienda con destino a invernada, tanto en machos como en hembras, superando los $6.000 por kilo vivo en algunos casos.
Los valores alcanzados superan incluso a los registrados antes de la flexibilización de la barrera sanitaria y confirman la tendencia alcista observada en las últimas semanas dentro del mercado ganadero.
Machos de invernada
- 100 kg → $6.500
- 130 a 150 kg → $6.070 a $6.250
- 160 a 180 kg → $6.070 a $6.100
- 180 a 200 kg → $5.870 a $6.050
- 200 a 220 kg → $5.650 a $5.870
- 220 a 250 kg → $5.120 a $5.750
Hembras de invernada
- Vaquillonas para servicio → $1.700.000
- 160 a 180 kg → $5.670 a $5.850
- 180 a 200 kg → $5.700 a $5.850
- 220 a 230 kg → $5.370 a $5.600
- 240 a 260 kg → $5.300 a $5.800
Faena
- Toros (500 a 700 kg) → $2.200 a $2.400
- Vaca gorda → $2.500 a $2.930
- Vaca manufactura → $2.350 a $2.450
- Vaca conserva → $2.100 a $2.230
Comentarios