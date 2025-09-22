Cotización del dólar en bancos y blue: lo que necesitás saber este lunes 22 de septiembre 2025

El mercado cambiario inicia una nueva semana con gran expectativa. Este lunes 22 de septiembre 2025, la atención está puesta en la cotización del dólar tras las recientes subas en todas sus versiones. Te contamos el devenir del valor del dólar oficial, blue, MEP y CCL en los principales bancos, y lo que se espera de las posibles medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

Las cotizaciones del dólar de este lunes 22 de septiembre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.520 para la venta.

$1.520 para la venta. Dólar Oficial: $1.515 en Banco Nación .

$1.515 en . Dólar MEP: $1.546,74

$1.546,74 Dólar CCL: $1.562,50

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones lunes 22 de septiembre 2025

En Banco Nación, el dólar oficial inicia su actividad cotizando en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, por encima del techo de la banda. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren las operaciones del dólar este lunes 22 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1465 1525 Banco Nación 1465 1515 Banco ICBC 1460 1525 Banco BBVA 1470 1525 Banco Supervielle 1466 1516 Banco Ciudad de Bs As 1460 1520 Banco Patagonia 1465 1525 Banco Santander 1465 1525 Banco Galicia Más 1465 1525 Banco Credicoop 1470 1520 Banco Macro 1470 1525 Banco Piano 1465 1525 Banco BPN 1455 1525

En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia su actividad cotizando en $1.455 para la compra y $1.525 para la venta, también sobre el techo de la banda.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones lunes 22 de septiembre 2025

En la apertura de la jornada este lunes 22 de septiembre 2025, el dólar blue cotiza en estos valores:

Para la compra: $1.500

Para la venta: $1.520

Por su parte, los dólares financieros operan este lunes 22 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.546,74

Dólar CCL:

Apertura: $1.562,50

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.969,50 en septiembre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.