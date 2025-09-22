Baja el riesgo país y sube los bonos soberanos, luego del anuncio de la suspensión de las retenciones

Los anuncios del Gobierno de Milei ya se reflejaron en los bonos y en el riesgo país. Foto: Reuters.

En la apertura de este lunes, los bonos soberanos argentinos que están regidos por ley de Nueva York registraron fuertes subas. Además hubo un descenso esta jornada del riesgo país. Ocurrió en un inicio de semana marcado por el anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre las retenciones a las exportaciones y las expectativas por el viaje del presidente y las negociaciones con Estados Unidos que podría incluir un préstamo bilateral.

Impacto en los bonos y en el riesgo país

Según indicó Infobae, las series denominadas Global 29, Global 30, Global 35, Global 38, Global 41 y Global 46 mostraron subas que oscilaron entre el 3,21% y el 5,09%.

En tanto, el índice EMBI+ Argentina, que es referencia del riesgo país que elabora JP Morgan, tuvo una caída de 116 puntos. Bajó hasta las 1.340 unidades, lo que significó una baja de 7,96%.

El medio de Buenos Aires indicó que según algunos analistas la expectativa de un desembolso bilateral impactó en la percepción de riesgo vinculada a la deuda argentina, además de contribuir con la llegada de capitales especulativos en instrumentos de renta fija soberana.

El anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación de retenciones a los granos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno nacional dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, afirmó Adorni en X.

Según explicó es una decisión busca acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

El respaldo de Estados Unidos a Argentina y la respuesta de Javier Milei

El gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina”. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que “está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato” para acompañar al Gobierno de Javier Milei.. Además, marcó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”.

“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, posteó este lunes en X Javier Milei en respuesta a los dichos de Bessent.