«Oro líquido»: Argentina es el cuarto exportador mundial de miel y factura U$S190 millones al año

La apicultura argentina dejó de ser una actividad de nicho para transformarse en una verdadera aspiradora de divisas. Con una cosecha que ronda las 80 mil toneladas anuales, el país logra inyectar unos U$S190 millones al Tesoro Nacional, compitiendo palmo a palmo con gigantes como China y Nueva Zelanda en un mercado internacional que mueve más de U$S2.280 millones.

Si bien la actividad se desarrolla en 22 de las 23 provincias, el motor principal tiene nombre y apellido: Buenos Aires. La provincia concentra el 44% de la actividad total, liderando el flujo logístico hacia los puertos.

El 75% de las ventas externas se concentran en Estados Unidos y Alemania, lugares a los que la miel viaja mayoritariamente a granel para ser fraccionada en destino, lo que representa el gran desafío pendiente: exportar fraccionado con marca propia para retener mayor valor.

Además, Argentina solo es superada en valor por Nueva Zelanda, cuya miel de Manuka es la más cara del mundo; sin embargo, el producto local lidera en volumen y pureza polínica.

Semana de la Miel: de la barda a la góndola

Del 14 al 20 de mayo, bajo el lema «Miel Argentina, calidad que se consume y se exporta», se celebra la X Semana de la Miel. La iniciativa busca fomentar el consumo interno, que sigue siendo bajo en comparación con el volumen exportado.

La agenda incluye ferias y jornadas técnicas en puntos como Azul, Famaillá y San Juan, donde se busca visibilizar una realidad crítica: el 75% de los cultivos destinados al consumo humano dependen de la polinización. Sin abejas, la seguridad alimentaria global y la biodiversidad agrícola estarían en riesgo.