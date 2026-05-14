IA Week en Neuquén: «Los datos son el nuevo petróleo», dijo el presidente de la SAIA

Comenzó este jueves la «IA Week Neuquén 2026», evento que buscará postular a la ciudad como una de las capitales de economía de datos en el país, formalizando su perfil tecnológico.

Durante el acto de apertura, el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), Alexander Ditzend, explicó que en el escenario mundial actual «el nuevo petróleo son los datos y la nueva electricidad es la inteligencia artificial«.

En la inauguración del evento, que fue declarado de interés municipal y provincial, también participaron el vicepresidente ejecutivo en ingeniería SIMA, Diego Manfio, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

«El objetivo es que Argentina sea un player relevante»

«El objetivo es que Argentina sea un player relevante; que de acá ustedes salgan con una idea, puedan poner una startup que crezca, consiga financiamiento, gente capacitada y empiece a exportar», aseguró Ditzend.

Remarcó que el país no buscará «convertirse en un China o un Estados Unidos, esos van a ser los dos titanes por siempre. Tenemos que encontrar fuerza con un plan estratégico local«.

Por su parte, Pasqualini resaltó que «la ciudad viene trabajando en dos perfiles muy definidos, como el perfil turístico, pero también que queremos ser reconocidos como una de las capitales del país en economía del conocimiento«.

Sostuvo que Neuquén «decidió gestionar el futuro» y que las tres jornadas son posibles gracias a una alianza entre el sector privado, el público y el académico.

Más de 15.000 personas anotadas en los tres días

En la rueda de prensa, Manfio afirmó que todas las empresas están incorporando IA en mayor o menor nivel, pero que hay mucho más: «Esa es la propuesta de traer tanta gente importante estos tres días, a que nos cuente y aprender, copiar, mejorar«.

Reveló que cerca de 15.000 personas se anotaron en los tres días y creen que participarán más. «Queríamos que haya igualdad de oportunidades para que todos conozcan lo que hay en el mundo y qué es lo que se va a ofrecer en estos tres días», puntualizó.

El evento contará con la intervención de Matías Del Pozzi, periodista y editor de la sección digital de este medio, en el segmento «IA y periodismo: el modelo de integración del Diario RÍO NEGRO». Será este sábado a las 10:10.