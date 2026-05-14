KCC: Se viene el Gran Premio Aniversario de Fernández Oro
El Karting con Caja vivirá la tercera fecha del Campeonato 2026 este fin de semana en el Anfiteatro de Fernández Oro.
El Karting con Caja se prepara para vivir un fin de semana de pura velocidad y grandes emociones con la disputa de la tercera fecha del Campeonato 2026, que se correrá este 16 y 17 de mayo en el tradicional Anfiteatro de Fernández Oro, en el marco del Gran Premio Aniversario Ciudad de Fernández Oro.
La competencia, que ya genera una enorme expectativa en toda la región, promete un espectáculo de primer nivel con un gran número de pilotos inscriptos en sus distintas categorías, consolidando el constante crecimiento de la categoría.
En la categoría Varilleros, Javier Bergondi lidera el campeonato con 81 puntos, seguido por Facundo Hernández con 65 y Lucas López con 64, en una de las divisionales más competitivas de la temporada.
En Senior 150, Bautista Datri domina con firmeza con 126 unidades, escoltado por Joaquín Vera con 100 y Tomás Baeza con 94. Datri se impuso en las dos primeras fechas.
Dentro de Master 150, Federico Hormazábal se posiciona en lo más alto con 110 puntos, mientras Alejandro Carrasco suma 79 y Gonzalo Sarai 75.
En Junior 150, Laureano Martínez (doble vencedor en las fechas iniciales) encabeza el certamen con 111 puntos, seguido por Santino Romani con 84 y Juan Bautista Díaz con 71.
Por su parte, en Kayak 250, Martín Petto lidera con 109 unidades, secundado por Matías Colangelo con 98 yJuan Pablo Fagan con 70.
Finalmente, en Internacional, Bruno Sampirisi comanda las posiciones con 64 puntos, seguido por Federico Ferrero con 51 y Martín Cabrera con 43.
Con campeonatos cada vez más ajustados y una importante convocatoria, el Gran Premio Aniversario Ciudad de Fernández Oro se perfila como una cita clave para el desarrollo de la temporada, ofreciendo dos jornadas cargadas de adrenalina, pasión y el mejor karting regional.
Comentarios