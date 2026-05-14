Resultados del Quini 6: $10.100 millones en juego para el próximo sorteo del domingo 17 de mayo 2026

El Quini 6 volvió a generar una fuerte expectativa en toda la Argentina tras el sorteo realizado este miércoles 13 de mayo 2026. Según los datos oficiales de la Lotería de Santa Fe, las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha no registraron tarjetas ganadoras con el puntaje ideal, lo que provocó un salto sin precedentes en el pozo acumulado para la próxima edición.

No obstante, la suerte sí estuvo presente en el «Siempre Sale» de Quini 6, donde nueve apostadores se repartieron una cifra superior a los $319 millones.

Resultados del Quini 6: números sorteados el miércoles 13 de mayo 2026

De acuerdo con el acta oficial, los resultados del sorteo de Quini 6 fueron los siguientes:

Tradicional Primer Sorteo : 00 – 02 – 06 – 13 – 26 – 34 (Vacante)

: 00 – 02 – 06 – 13 – 26 – 34 (Vacante) La Segunda del Quini : 00 – 01 – 04 – 13 – 27 – 34 (Vacante)

: 00 – 01 – 04 – 13 – 27 – 34 (Vacante) La Revancha : 05 – 17 – 18 – 27 – 32 – 38 (Vacante)

: 05 – 17 – 18 – 27 – 32 – 38 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 00 – 15 – 26 – 36 – 37 – 40 (9 ganadores con 5 aciertos)

En la modalidad «Siempre Sale», cada uno de los 9 afortunados acreedores con cinco aciertos recibirá una suma aproximada de $35,4 millones, distribuyendo el éxito de esta categoría a lo largo y ancho del territorio nacional.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo récord y sorteos extra de Quini 6

Tras los resultados obtenidos, la Lotería de Santa Fe anunció que el pozo estimado para el domingo 17 de mayo 2026 asciende a la impactante suma de $10.100.000.000.

El desglose de los pozos individuales para la próxima jugada es el siguiente:

Tradicional : $2.290 millones

: $2.290 millones La Segunda : $1.520 millones

: $1.520 millones La Revancha : $5.750 millones

: $5.750 millones Siempre Sale : $385 millones

: $385 millones Sorteo Extra: $155 millones

Además de la posibilidad de convertirse en multimillonario, los apostadores deben recordar que hasta el 24 de mayo 2026, cada cupón participa automáticamente por uno de los 10 premios extra de USD 15.000 destinados a viajar al mundial.

El sorteo se realizará el domingo a las 21:15 y podrá seguirse en vivo por la TV Pública y los canales oficiales de YouTube de la institución.