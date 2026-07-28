El impacto de El Niño en Brasil abre una oportunidad para la cebolla en la Patagonia

La campaña 2026/27 de cebollas en la Patagonia podría encontrar un escenario muy distinto al de los últimos años. Mientras el fenómeno El Niño ya comenzó a modificar el régimen de lluvias en el sur de Brasil y los pronósticos indican que continuará, al menos, hasta el primer trimestre de 2027, los productores del sur de Buenos Aires y el valle de Viedma, en Río Negro, observan con expectativa lo que ocurre al otro lado de la frontera.

La explicación es sencilla: Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de cebolla y, cuando las lluvias excesivas afectan a sus principales zonas productoras, suele aumentar la necesidad de importar. Si ese patrón vuelve a repetirse, la principal región cebollera de Argentina podría combinar mayores volúmenes de venta con mejores precios, tanto para exportación como para el mercado interno.

El Niño en el sur de Brasil y su impacto en la producción de cebolla en la Patagonia

Actualmente, la meteorología mundial atraviesa una fase de El Niño. El Servicio Meteorológico Nacional le asigna una probabilidad superior al 95% de persistir, al menos, hasta el primer trimestre de 2027, mientras que los principales modelos climáticos internacionales coinciden en que podría tratarse de un evento particularmente intenso.

En Sudamérica, uno de los efectos más marcados de este fenómeno se espera en el sur de Brasil. Allí, los estados de Santa Catarina y Paraná, principales productores de cebolla del país, recibirían precipitaciones por encima de lo normal durante la primavera, especialmente entre octubre y noviembre.

Efectos de El Niño en Brasil. Foto: gentileza.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil ya confirmó que el fenómeno comenzó a influir sobre el clima de la región. Según el organismo, desde la primera semana de julio se observan patrones atmosféricos típicos de El Niño, favoreciendo lluvias superiores a las habituales en Santa Catarina, Paraná y también Rio Grande do Sul.

Para la producción de cebolla, el exceso de agua representa uno de los principales riesgos. Los encharcamientos afectan el desarrollo del cultivo, dificultan el ingreso de maquinaria, complican el transporte de la producción e incluso pueden provocar problemas de infraestructura y suministro eléctrico.

Fuente: Enagri.

A este escenario climático se suma otro factor. La Empresa de Investigación Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina (Epagri) estima que, durante este invierno, la superficie sembrada de cebolla en ese estado ha caído un 9%, hasta las 17.400 hectáreas, mientras que la producción disminuyó otro 9%, hasta 576.400 toneladas, debido a que los bajos precios registrados a comienzos de 2026 desalentaron las siembras.

Esto implica que Brasil podría iniciar la campaña 2026/27 con una menor disponibilidad de cebollas incluso antes de que se manifiesten plenamente los efectos de El Niño.

Cebolla en la Patagonia: por qué este escenario representa una oportunidad

Cada vez que Brasil enfrenta problemas de producción, el principal beneficiario suele ser Argentina. El país vecino es el mayor comprador externo de cebollas argentinas, producidas principalmente en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el Valle de Viedma, en Río Negro. Paraguay aparece como segundo destino, aunque muy por detrás.

«Brasil importa menos en los años con La Niña. Este El Niño se definió muy pronto y hay muchos productores en el sur de Buenos Aires y Río Negro que, con la expectativa de pérdidas en Brasil, están sembrando más«, explicó Daniel Iurman, director del INTA Hilario Ascasubi.

«Brasil importa menos en los años con La Niña. Este El Niño se definió muy pronto y hay muchos productores en el sur de Buenos Aires y Río Negro que, con la expectativa de pérdidas en Brasil, están sembrando más». Daniel Iurman, director del INTA Hilario Ascasubi.

El especialista sostuvo que el fenómeno climático todavía puede modificar las decisiones de siembra. «En Agosto y septiembre también se siembra. No es lo ideal, pero se hace», señaló.

La expectativa no solo pasa por vender más volumen, sino también por obtener mejores precios. «Los productores tienen la expectativa de mayores precios. Y en Brasil también buscan alternativas cuando tan temprano se definió este El Niño», agregó Iurman.

Los antecedentes estadísticos respaldan esa expectativa.

Fuente: INTA Hilario Ascasubi.

La serie histórica muestra que, cuando la primavera previa en el sur de Brasil estuvo bajo condiciones de El Niño, las importaciones brasileñas de cebolla durante el primer semestre del año siguiente fueron, en promedio, considerablemente superiores a las registradas tras primaveras con La Niña o condiciones neutras. Además, los mayores picos de compras externas de toda la serie (1998-2025) corresponden justamente a campañas precedidas por un evento Niño, reflejando el impacto que suelen tener las lluvias excesivas sobre la oferta brasileña.

Valor bruto de producción de cebolla según primaveras anteriores (El Niño, La Niña o Neutro). Por año. Valores expresados en dólares por tonelada. La línea roja representan el promedio, las violetas el desvío estándar. Las barras celestes aluden a El Niño, las marrones claras a La Niña y las grises a primaveras previas neutras. Fuente: gentileza Daniel Iurman (INTA Ascasubi) con información de Corfo.

Del lado argentino se observa un comportamiento similar. Las campañas precedidas por un El Niño (barras celestes) presentan un valor bruto promedio cercano a US$ 85 por tonelada, claramente superior al registrado en campañas posteriores a La Niña (unos US$ 68) y también por encima de los años neutros (alrededor de US$ 73). Si bien existe variabilidad entre campañas, la tendencia es consistente y sugiere que, cuando el exceso de lluvias reduce la oferta brasileña, los productores argentinos logran capturar mejores precios.

Con un El Niño ya instalado, una producción brasileña que comienza la campaña con menor superficie sembrada y un mercado históricamente muy dependiente de las importaciones cuando escasea la oferta local (la demanda total de cebolla en Brasil es inelástica), la hortaliza producida en la Patagonia vuelve a tener por delante un escenario que podría transformarse en uno de los más favorables de los últimos años. Si el comportamiento climático acompaña los antecedentes históricos, la principal hortaliza de exportación de Argentina podría encontrar en Brasil un mercado más demandante y dispuesto a pagar mejores precios durante la campaña 2026/27.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.