Por los bajos precios de las bananas, productores de Salta ahora las usan para elaborar un superalimento sin TACC

En Río Blanco Banda Sur, a cinco kilómetros de Orán (Salta), una comunidad decidió buscar una salida cuando la banana dejó de tener valor y empezó a perderse en plena cosecha. De esa situación nació hace ocho meses la producción de harina de banana verde, elaborada de manera colectiva y pensada como una alternativa para sostener el trabajo y evitar el descarte.

En la provincia hay unas 2.900 hectáreas cultivadas con banana. Históricamente, la cosecha masiva de verano saturaba el mercado, dejando a los productores con excedentes que no encontraban destino. «Era desesperante esperar nueve meses para ver tu producción y que luego no tuviera precio», recuerda Francisca Cabezas, referente del proyecto y de la comunidad Tupí Guaraní, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Sin embargo, la comunidad decidió cambiar las reglas del juego. En lugar de resignarse a la pérdida de su principal sustento, los pequeños productores buscaron una salida estratégica que hoy marca un antes y un después: “nos acercamos al INTA en un momento muy difícil y pedimos ayuda, queríamos aprender”, contó Francisca. Fue allí donde conocieron la posibilidad de elaborar harina como una forma de agregar valor a la fruta y nació «Iguopeigenda», la nueva esperanza de los pequeños productores salteños.

“Esto puede generar mucho trabajo y ya las pérdidas de banana no serían como antes”. Francisca Cabezas, productora e integrante de la comunidad Tupí Guaraní.

Actualmente trabajan 10 personas en el proyecto. Foto: gentileza.

Harina de banana en Salta: el saber productivo empieza mucho antes de la cosecha

“Nos capacitaron no solo para elaborar, sino también para mejorar nuestra banana y defenderla un poquito más”, explicó. Esa capacitación no fue un punto de partida aislado, sino la continuidad de un trabajo que la comunidad ya venía haciendo en el campo.

Francisca dejó claro un punto fundamental en la producción: el saber productivo empieza mucho antes de la cosecha. “Nosotros venimos con capacitaciones desde la preparación del terreno para poner la planta de banana, el manejo del cultivo, el cuidado de la planta”, relató.

Ese proceso permitió mejorar tamaño y calidad de la fruta. “Antes nuestra banana era pequeña. Hoy la gente la ve y piensa que es de afuera y es así, es de acá de Salta«.

La elaboración comenzó hace ocho meses tras varias instancias de capacitaciones. Foto: gentileza.

Bananas, del campo a la harina: la importancia de la selección y cuidado en cada paso

La elaboración de la harina comienza con una selección estricta. “Eso hay que aclararlo bien, no es el descarte de banana. Se selecciona el cacho completo, una banana verde, sana, que no esté picada ni en mal estado, para que salga una harina saludable”, remarcó Francisca.

Después de la cosecha, la fruta se lava, se pela y se corta en filetes finos. Como el secado depende del sol, aplican un paso previo clave: “Le pasamos en agua con limón para que no se oxide mucho, porque el secado es lento y hay días nublados”.

Los mismos productores elaboraron el deshidratador solar. Foto: gentileza.

Los filetes se colocan en bandejas dentro de un deshidratador solar tipo túnel, construido por la propia comunidad. “Es un deshidratador cerrado, no entran moscas ni hormigas, está todo tapado”, explicó.

Tras dos o tres días de espera, una vez secas, las bananas se muelen y se tamizan. “Lo más fino queda como harina y lo que queda más grueso lo usamos como rebozador, como pan rallado. Lo probamos para la milanesa y quedó muy bien”, contó.

Producción 100 kilos de harina Es la cantidad de harina de banana que la comunidad logra elaborar en un mes de trabajo colectivo.

Entre dos y tres días tarda en deshidratarse la materia prima. Foto: gentileza.

Un superalimento sin TACC y un proyecto colectivo que crece en Salta

La harina de banana verde no lleva agregados ni conservantes. “Nosotros apuntamos a lo saludable, sin químicos, sin conservantes, 100% natural”, sostuvo Francisca. Además, es apta para personas celíacas y no tiene azúcar, «al ser banana verde no tiene azúcar y no tiene gusto a banana”.

Esa característica amplió su uso. «Los productores comenzaron a elaborar con harina de banana lo que antes hacían con harina de trigo: cupcakes, alfajores, budines, pan, pizza, pre-pizza y productos salados”, detalló.

La producción todavía es limitada. En un mes obtienen aproximadamente 100 kilos de harina. Con un crecimiento en escala, el producto empezó a circular fuera de la comunidad. “Ya tenemos pedidos de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Salta. No siempre podemos vender la cantidad que nos piden, pero ya la conocen y queremos ampliar la producción”, explicó.

Los productores esperan comenzar a comercializar bolsones de 25 kilos. Foto: gentileza.

El principal desafío ahora es la infraestructura. “Necesitamos un lugar apropiado, como dice el Código Alimentario Argentino, para que nuestra harina tenga nombre y apellido y sea vendible legalmente como corresponde”, señaló.

Mientras tanto, el grupo sigue creciendo. “Comenzamos siete, ahora somos diez y ya hay gente que quiere incorporarse”, dijo Francisca. Y cerró con una idea que resume el proyecto: “Esto puede generar trabajo y evitar que la banana se pierda como antes. Para nosotros es algo buenísimo”.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.