Pronóstico de heladas: ¿Qué esperar en Río Negro y Neuquén para la noche del 20 de agosto?
La AIC informó el pronóstico de heladas para productores de Río Negro y Neuquén durante la noche del 20 y la madrugada del 21 de agosto.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brindará información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas hasta el 31 de octubre de 2025. En esta sección, vas a encontrar cobertura completa y difusión de esta información clave para la actividad frutícola en la región.
Según informó la AIC habrá una actualización diaria que estará disponible después de las 21 horas y es la que los productores tendrán disponible en este medio.
La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.
Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 20 y madrugada del 21 de agosto
Continúa el ingreso de aire del norte sobre la madrugada con brisas débiles y momentos de calma. Presiones bajas con cielo mayormente despejado. Mínimas cercanas a los cero grados.
Pronóstico para el norte del Alto Valle – (Añelo, El Chañar, Vista Alegre)
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: mayormente estable y baja.
- Vientos: débiles del noreste con grandes momentos de calma.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.
Pronóstico para el oeste del Alto Valle – (Senillosa, Plottier)
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: mayormente estable y baja.
- Vientos: débiles del noreste con grandes momentos de calma.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC
Pronóstico para el Alto Valle centro – (De Confluencia a Valle Azul)
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: mayormente estable y baja.
- Vientos: débiles del noreste con grandes momentos de calma.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC
Pronóstico para Valle Medio – (De Chimpay a Co. Josefa)
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: mayormente estable y baja.
- Vientos: débiles del nor-noreste.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC
Pronóstico para Valle Inferior y Noreste (Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre)
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: en paulatino descenso.
- Vientos: débiles del nor-noreste.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC
Pronóstico para la región Atlántica (Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande)
- Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
- Presión: en paulatino descenso.
- Vientos: débiles del noreste.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC
*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.
