Pronóstico de heladas: ¿Qué esperar en Río Negro y Neuquén para la noche del 20 de agosto?  

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brindará información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas hasta el 31 de octubre de 2025. En esta sección, vas a encontrar cobertura completa y difusión de esta información clave para la actividad frutícola en la región.

Según informó la AIC habrá una actualización diaria que estará disponible después de las 21 horas y es la que los productores tendrán disponible en este medio.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 20 y madrugada del 21 de agosto

Continúa el ingreso de aire del norte sobre la madrugada con brisas débiles y momentos de calma. Presiones bajas con cielo mayormente despejado. Mínimas cercanas a los cero grados.

Pronóstico para el norte del Alto Valle – (Añelo, El Chañar, Vista Alegre)

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : mayormente estable y baja.

: mayormente estable y baja. Vientos : débiles del noreste con grandes momentos de calma.

: débiles del noreste con grandes momentos de calma. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle – (Senillosa, Plottier)

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : mayormente estable y baja.

: mayormente estable y baja. Vientos : débiles del noreste con grandes momentos de calma.

: débiles del noreste con grandes momentos de calma. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro – (De Confluencia a Valle Azul)

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : mayormente estable y baja.

: mayormente estable y baja. Vientos : débiles del noreste con grandes momentos de calma.

: débiles del noreste con grandes momentos de calma. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para Valle Medio – (De Chimpay a Co. Josefa)

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : mayormente estable y baja.

: mayormente estable y baja. Vientos : débiles del nor-noreste.

: débiles del nor-noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste (Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre)

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del nor-noreste.

: débiles del nor-noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

Pronóstico para la región Atlántica (Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande)

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del noreste.

: débiles del noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.