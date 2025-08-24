Qué ciudad de Río Negro eligió un grande del agro de Entre Ríos: la historia de por qué encontró el norte en el sur

Una empresa familiar, con gran recorrido en el sector agropecuario, eligió Río Negro como lugar para desarrollar su principal actividad: la producción porcina. Los O’Dwyer S.A llegaron a la zona en 2023, desde Entre Ríos, y la definen como un lugar con «desafíos» y un «potencial gigante y apasionante». Cuál es la ciudad que le brindó a la empresa la posibilidad de encontrar el norte en el sur.

Para los O’Dwyer, el Valle Medio de Río Negro se volvió un lugar para seguir «aumentando y trabajando». Este año 40 hectáreas adicionales, llegando a 290 en total, y la intención es avanzar hacia la compra de un campo propio.

La ciudad elegida para instalar sus campos fue Lamarque y el motivo, según explicó Benjamín O’Dwyer, se debe a las condiciones climáticas, la calidad del suelo y la reserva de agua.

«Hemos generado una regla para crecer en agricultura manteniendo un equilibro entre secano y riego» manifestó remarcando la importancia del «balance. Nosotros hemos salido a buscar zonas que tengan capacidad de sumar superficie bajo riego y crecer en el agro».

Desde la empresa familiar aseguran que «haciendo las cosas prolijas y con ganas» es una zona que «tiene un potencial gigante y apasionante”.

Los O’Dwyer, el grande del agro que pisa firme en el sur

Aunque Río Negro se perfila como un eje estratégico en agricultura y ganadería, el corazón productivo de Los O’Dwyer sigue siendo el cerdo en Entre Ríos.

La empresa cuenta con 2.700 madres en producción y está ampliando a 3.200, con un objetivo de mediano plazo de 5.000 madres en ciclo completo. El nivel de eficiencia es notable: producen 4.100 kilos de carne por hembra al año, alcanzando un total de 85.800 capones anuales de 127 kilos promedio en 172 días.

Empresa entrerriana hace ganadería en la Patagonia. Foto: Florencia Salto.

La actividad porcina demanda la mayor parte de los 180 empleados de la compañía y explica buena parte de su integración vertical: desde la producción de granos que alimentan a los animales hasta la planta de balanceado y el frigorífico en construcción en Buenos Aires, que se suma en sociedad con otros productores del sector.

El modelo combina eficiencia, escala y diversificación, siempre con la premisa de generar valor dentro de la cadena agroindustrial.

Detrás del crecimiento en Río Negro: lo que impulsó a Los O’Dwyer

Benjamín O’Dwyer manifestó que el gran impulsor de la idea de impulsar las inversiones en Río Negro fue el Vasco Laspeñas.

«Fue la persona que reiteradamente que nos insistió en recorrer la zona viendo el potencial enorme de las tierras y nuestras ganas de crecer», además de ser quien acompañó el proceso desde el inicio con su gran trayectoria en el mundo agro, sobre todo en Bariloche.