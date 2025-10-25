Qué impacto puede tener el ingreso del aire polar que llega en la semana sobre la producción de peras y manzanas

La temporada frutícola avanza y todavía hay potenciales riesgos climatológicos en el horizonte hasta la cosecha.

La llegada de aire polar a Río Negro y Neuquén puso en alerta a los productores frutícolas, ya que es un fenómeno climatológico que podría tener su punto extremo en la noche del lunes y madrugada del martes cuando se espera el pico de enfriamiento con temperaturas que podrían rondar los -1°C.

«La noche del 27 y madrugada del 28 está peligrosa realmente, hay que ir viendo el comportamiento, parecería ser el epicentro del frío entre las dos masas de aire», dijo a Diario Río Negro el meteorólogo Fernando Frasseto, de la AIC.

Imagen del avance del frente frío sobre el norte de la Patagonia.



Más allá de que la ocurrencia de la helada depende de ciertos factores que podrían variar desde hoy hasta el lunes, la posibilidad está y los productores deberán estar atentos para no tener inconvenientes con la fruta de pepita que a esta altura de la temporada ya está en pleno crecimiento.

«Hay que ver cómo estamos con lluvia, con viento, para ir evaluando esa noche en particular, después ya para el 29 hay viento norte y eso atenúa efectos del frío. Hoy el sistema tiene bastante variabilidad, vamos a ver cómo ingresa ese aire polar«, sostuvo Frasseto.

Productores atentos con el riego para prevenir efectos de la helada sobre la fruta



«El pronóstico habla de un grado bajo cero, mientras sean heladas de poca duración no hay inconveniente, pero si tenés 1 o 2 grados bajo cero desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana ahí sí», sostuvo el productor allense Carlos Martínez consultado sobre el tema.

La producción frutícola entra en una etapa de atención ante la potencial ocurrencia de heladas tardías y tormentas de granizo hacia fin de año.



«El que use equipos de riego que los tenga preparados, el que riega por manto que lo esté haciendo en los días previos y no causará problemas», dijo el productor.

El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, explicó que «una helada depende de la duración, que es lo más importante, y de cómo está el terreno, si hay verde en el piso, si está húmedo».

«Hoy la pera y la manzana están en un tamaño considerable, y una helada tendría que ser muy fuerte y muy larga para ocasionar daño. Hemos tenido heladas en noviembre que han llegado a quemar la semilla de la fruta», comentó el productor y directivo frutícola.