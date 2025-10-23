ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Llegará un aire polar a la Patagonia: mínimas de -6ºC a fines de octubre, y lluvias y tormentas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó condiciones "muy contrastantes", con un cambio brusco de temperaturas primaverales a frías en los próximos días.

Redacción

Por Redacción

Avanzará un frente frío hacia la Patagonia. Foto: Archivo Oscar Livera.

Avanzará un frente frío hacia la Patagonia. Foto: Archivo Oscar Livera.

Las temperaturas primaverales de octubre, con temperaturas que rozaron los 30 grados darán un giro hacia el fin de semana y volverá el frío. Se esperarán lluvias y tormentas en el centro y norte de Argentina. Además, entre el sábado y el domingo, una masa de aire de origen polar avanzará sobre la Patagonia generando precipitaciones y nevadas. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Marcó que habrán los próximos días «condiciones meteorológicas muy contrastantes a lo largo del país».

Lluvias, nevadas y temperaturas bajo cero en la Patagonia

Según el reporte del SMN, en el sur del país, entre el sábado y el domingo, «una masa de aire de origen polar avanzará sobre la Patagonia, provocando lluvias y nevadas en Tierra del Fuego, Santa Cruz y el centro y oeste de Chubut y Río Negro».

Indicó que en la meseta de Santa Cruz y la cordillera del norte de Chubut y Río Negro «se prevé la mayor acumulación de nieve, con valores que podrían alcanzar entre 5 y 10 centímetros».

Además anticipó que el ingreso de aire frío traerá un marcado descenso térmico. Precisó que en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego las temperaturas mínimas se ubicarán entre -6 y 0 °C, y las máximas entre 8 y 14 °C.

Este marcado descenso, también llegará al resto del país. «Durante el domingo 26, las temperaturas mínimas oscilarán entre 2 y 12 °C en la franja central y el norte patagónico, con máximas entre 12 y 24 °C. En el norte argentino, en cambio, los valores seguirán más templados: mínimas de 10 a 18 °C y máximas que podrían alcanzar los 32 °C», expuso el organismo nacional.

Tormentas y descenso de la temperatura en gran parte de Argentina

El SMN anunció que entre el viernes 24 y el sábado 25 de octubre, una extensa zona de inestabilidad afectará el centro y norte de la Argentina, con lluvias y tormentas de variada intensidad.

Detalló que los fenómenos se concentrarán sobre Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y el este de Salta y Jujuy. «En algunas regiones, especialmente el norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y el norte de Entre Ríos, los acumulados podrían superar los 100 milímetros«, expuso.

El organismo nacional amplió que «hacia la noche del sábado, las condiciones tenderán a mejorar en la mayor parte del área afectada«, aunque Misiones permanecerá con algunas tormentas hasta la mañana del domingo 26 de octubre.


Temas

Clima

Frío

Patagonia

Pronóstico del Tiempo

Servicio Meteorológico Nacional

Tormentas

Las temperaturas primaverales de octubre, con temperaturas que rozaron los 30 grados darán un giro hacia el fin de semana y volverá el frío. Se esperarán lluvias y tormentas en el centro y norte de Argentina. Además, entre el sábado y el domingo, una masa de aire de origen polar avanzará sobre la Patagonia generando precipitaciones y nevadas. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Marcó que habrán los próximos días "condiciones meteorológicas muy contrastantes a lo largo del país".

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios