Río Negro innova con un mercado frutihortícola virtual: de los productores a la mesa gastronómica

AgroMercado es una plataforma digital que busca conectar a productores de frutas y verduras con hoteles y restaurantes. (Foto: Juan Thomes)

La semana pasada se lanzó oficialmente AgroMercado, una plataforma digital que busca conectar a productores frutihortícolas con hoteles y restaurantes de toda la provincia. Según informó el gobierno de Río Negro, la iniciativa apunta a facilitar la comercialización directa, optimizar la logística de distribución y fortalecer el vínculo entre la producción local y el sector gastronómico.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, explicó que esta iniciativa viene a responder a dos demandas importantes: mejor calidad de productos para el sector gastronómico y mayor eficiencia para los productores regionales de fruticultura y frutihorticultura en la venta de sus productos. Además, viene a suplir los mercados concentradores que en varias localidades «no son propicios o no se pueden generar».

Durante el lanzamiento estuvieron presentes el Gobernador Alberto Weretilneck; el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy e instituciones vinculadas al campo y la gastronomía. (Foto: Gobierno de Río Negro)

«Se buscó esta opción para que todo gastronómico, todos los hoteles, restaurantes, todo el que quiera comprar por cierta cantidad de producto, tenga la opción de poder comprarlo como en un mercado concentrador, pero virtual», sostuvo Hernández.

Además, detalló que podrán registrarse productores de todas las líneas de producción, desde hongos y té, hasta jugos de peras y manzanas, vinos, sidras, dulces, frutas y hortalizas —tanto pesadas como de hoja—, entre otros rubros.

Desde la Federación de Productores explicaron que los productores frutícolas y frutihortícolas deberán acercarse y registrarse a través de las cámaras en el programa comercial, con el objetivo de evaluar los productos disponibles para su oferta en la plataforma. En el caso de productos ya elaborados, como vinos, dulces en frasco o miel, cada productor podrá comercializarlos bajo su propia marca, siempre que estén certificados y elaborados por quien los ofrece.

«Uno va a un restaurante de Bariloche y en la carta te vas a encontrar con el 95 o 98% vino de Mendoza, con esta plataforma buscamos darles a los productores bodegueros chicos de esta región», Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

Según explicó el funcionario, la metodología de funcionamiento de la plataforma es similar a la de Mercado Libre. Los productores actúan como proveedores que ofrecen sus productos a precio mayorista, y en base a ese valor se establece el precio final en la plataforma. Cada publicación incluirá fotos, información sobre la calidad y variedad de los productos disponibles. Los compradores, principalmente hoteles, restaurantes, verdulerías y otros establecimientos vinculados al turismo podrán adquirir los productos directamente desde la plataforma.

En esta primera etapa, la distribución se realizará dos veces por semana, y los pedidos podrán retirarse o entregarse directamente en el domicilio del comprador, como por ejemplo en la puerta del hotel.

«Lo que buscamos desde la Federación es fortalecer al productor, que el productor reciba lo que corresponde. El programa comercial así lo hace, reconoce el costo de producción», afirmó Hernández.

AgroMercado: una iniciativa que quiere expandirse por todo el país

Actualmente el programa cuenta con 45 a 50 productores de distintas producciones. (Foto: Gobierno de Río Negro)

Según indicó el presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, el proyecto comenzará en los centros turísticos de la región, con alcance en distintas provincias, pero la intención es expandirlo a otras zonas del país. La distribución, como ocurre en muchas plataformas de venta, será concesionada para garantizar eficiencia y cobertura.

«Así, cualquier persona interesada en implementar AgroMercado en su localidad deberá contactarse con la organización, contar con un depósito y una cámara de refrigeración para conservar los productos, y tener una red de distribución lista para operar», afirmó Hernández.

Además, agregó que la idea es avanzar con concesiones regionales, siempre que exista una cantidad mínima de productos que justifique los costos logísticos. Esto permitirá que el transporte y los fletes sean sostenibles para todas las partes involucradas.