Quién es Rubén Viana, el productor de lúpulo de Río Negro protagonista del video que subió Federico Sturzenegger

En los últimos días, el nombre de Rubén Omar Viana trascendió el circuito regional cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió un video en el que lo muestra como caso testigo de los cambios en el régimen de importación de maquinaria usada.

Pero detrás del video hay una historia mucho más extensa: la de un emprendedor que dejó su vida en Buenos Aires, recorrió 1.180 kilómetros y decidió empezar de cero en Villa Regina, apostando por un cultivo poco tradicional para el Alto Valle como el lúpulo.

De La Plata a Río Negro: el productor destacado por Sturzenegger

El proyecto comenzó formalmente el 18 de julio de 2018. La idea germinó en La Plata, cuando el crecimiento del consumo de cerveza artesanal llevó a Viana y a su socio, Eduardo Curutchett, a plantearse una integración hacia atrás: si la demanda de lúpulo aumentaba, ¿por qué no producirlo ellos mismos?

La decisión implicó un cambio radical. Viana vendió lo que tenía, dejó familia y amigos y se instaló en Río Negro sin una red previa de contactos. “No bajar los brazos por más que estés rendido”, resume hoy como filosofía de aquellos primeros años.

Rubén Viana, productor de lúpulo en la Patagonia destacado por Federico Sturzenegger. Foto: archivo.

En Regina montó Chacra Arana Patagonia Argentina y Lúpulo Río Negro, un emprendimiento que combina producción primaria, turismo y cerveza artesanal en un mismo predio. Con el tiempo se sumaron Adriana Capelletti como gerente, Antonio en la construcción y los ayudantes Luciano y Marcelo, consolidando un equipo estable.

La idea tuvo su origen en Arana, una localidad rural cercana a la ciudad de La Plata, donde surgió un emprendimiento que fusionaba elaboración de cerveza artesanal y agroturismo.

Eduardo Curutchet, su socio, encontró en Regina una chacra junto a la costa del río Negro, en la denominada tercera zona, donde comenzaron los trabajos para la plantación de lúpulo. “Cuando llegamos a este lugar, la chacra estaba en total abandono. No teníamos maquinaria, así que de a poco, a pico y pala comenzamos a desmontarla junto a mi mujer, Adriana”, contó Rubén

Un modelo integrado: turismo, cerveza y lúpulo en la Patagonia

El diferencial del proyecto es la diversidad. En la chacra conviven la plantación de lúpulo, un bar, venta de insumos cerveceros, visitas guiadas, un hostel, un mirador y acceso a la costa del río.

El turismo y la experiencia cervecera son de los atractivos más demandados: quienes llegan no solo conocen el cultivo, sino que pueden probar cerveza elaborada en el lugar y recorrer el predio. La apuesta fue construir una experiencia completa alrededor del lúpulo.

El salto tecnológico en Río Negro

En paralelo al desarrollo turístico, Viana avanzó en la profesionalización productiva. La incorporación de una máquina alemana usada para cosecha y procesamiento de lúpulo marcó un antes y un después.

La nueva tecnología le permitió realizar en 48 horas tareas que antes demandaban cerca de una semana, triplicando la capacidad operativa en plena cosecha. En un cultivo donde los tiempos son críticos (porque el cono debe procesarse rápidamente para conservar calidad) esa diferencia impacta en costos, eficiencia y competitividad.

La posibilidad de importar esa maquinaria se dio tras la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida del Gobierno Nacional que fue destacada públicamente por Federico Sturzenegger al difundir el caso.

De productor de Río Negro a caso testigo nacional

El video que publicó el ministro mostró a Viana en su establecimiento, explicando cómo la nueva máquina mejoró su esquema productivo. El ejemplo fue presentado como evidencia de cómo la desregulación puede facilitar inversiones en economías regionales.

Más allá del debate político, para Viana el cambio tuvo una dimensión concreta: reducir tiempos de trabajo, ordenar la logística de cosecha y ganar escala en un mercado cada vez más exigente.

Empezar sin contactos y sostener el proyecto

Cuando llegó a Regina, uno de los mayores desafíos fue no conocer a nadie. Insertarse en una comunidad productiva consolidada y abrirse camino desde cero exigió constancia y resiliencia.

Hoy, ocho años después de aquella decisión, su emprendimiento combina agricultura, turismo y cerveza artesanal, y se convirtió en referencia para el sector.

Mientras el video circula en redes y el caso se discute en clave de política económica, en la chacra el trabajo continúa. La cosecha, que antes llevaba una semana intensa, ahora puede resolverse en dos días. Para Rubén Viana, más que un símbolo de desregulación, la máquina representa algo más simple y concreto: la posibilidad de sostener y hacer crecer el proyecto por el que decidió dejarlo todo y empezar de nuevo en Río Negro.