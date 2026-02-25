Federico Stuzenegger publicó un video de un productor de Lúpulo de Río Negro que importó una máquina usada

La producción de lúpulo en el Alto Valle registra un nuevo impulso gracias a la flexibilización de las trabas a la importación. Es el caso de Rubén Viana, un productor de Villa Regina con ocho años de trayectoria, quien logró capitalizar la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) implementada por el Gobierno de Javier Milei.

Rubén es productor de lúpulo en Villa Regina, Río Negro hace 8 años. En 2025, eliminamos el CIBU permitiendo la importación de maquinaria usada. Esto le permitió a Rubén importar una máquina alemana usada a muy bajo costo. Hoy la empresa hace, en dos días, lo que antes le… pic.twitter.com/lj3dBW5ZZS — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 25, 2026

Esta medida, implementada en 2025, le permitió adquirir maquinaria alemana a bajo costo, transformando radicalmente su capacidad operativa para la producción de lúpulo: lo que antes le demandaba una semana de labor intensa, hoy se resuelve en apenas 48 horas.

Del campo alemán al Alto Valle: la tecnología como motor

El caso de Regina, destacado por el ministro Federico Sturzenegger en sus redes sociales, pone de relieve el impacto de la tecnología en las economías regionales. La adquisición de esta máquina no solo redujo los costos de inversión inicial —al ser un bien usado— sino que disparó la eficiencia.

Con un aumento del 300% en el rendimiento, la operación de Rubén Viana, representante de la Chacra Arana en Villa Regina, se posiciona como un ejemplo de cómo la actualización técnica puede compensar los desafíos del tipo de cambio y mejorar la competitividad exportadora de la provincia.

«Rubén es productor de lúpulo en Villa Regina, Río Negro hace 8 años. En 2025, eliminamos el CIBU permitiendo la importación de maquinaria usada. Esto le permitió a Rubén importar una máquina alemana usada a muy bajo costo. Hoy la empresa hace, en dos días, lo que antes le llevaba una semana. El rendimiento de su operación aumentó 300%» celebró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La eliminación del CIBU: un giro en la política de importaciones

Hasta 2025, la importación de maquinaria usada en Argentina estaba sujeta al CIBU, un trámite burocrático que funcionaba como una barrera para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del agro.

La remoción de este certificado busca facilitar que productores como Rubén accedan a mercados de tecnología de segunda mano en Europa, permitiendo que el país renueve su parque industrial sin necesidad de inversiones millonarias en equipos 0km.

El impacto en las exportaciones y la economía regional

Desde el Gobierno nacional sostienen que este tipo de historias son el motor detrás del «boom» de exportaciones.

Al reducir los tiempos de cosecha y procesamiento, los productores locales quedan mejor posicionados para cumplir con la demanda internacional de insumos para la industria cervecera, a partir de la simplificación de estos trámites.