Remates de hacienda: los precios de algunos lotes puntuales ya tocan los $5.000 por kilo

LM Consignataria realizó en Choele Choel el último remate del mes de agosto previo al desarrollo de la Exposición Rural que se realizará en el predio de la Sociedad Rural entre el 24 y el 28 de septiembre.

Precisamente en el marco de la 45° Expo Rural la firma consignataria realizará su próximo remate de hacienda el día del cierre del evento.

En esta oportunidad se observaron precios sostenidos para la hacienda con destino a invernada, donde en machos destacó el lote 57 del Establecimiento Don Gustavo, compuesto por 20 cabezas, promedio con desbaste de 151 kg. que se vendió por $ 5.020 el kilo.

En hembras, el mejor valor fue establecido por un lote de Los Primos, de 8 terneras promedio con desbaste de 101 kg. que logró un tope de $4.800 por kg.

A continuación, todos los precios de la subasta: