«En el campo tiene que llover ya o no habrá pastura suficiente»

Juani Segatori es productor ganadero en Valle Medio y candidato a conducir la Sociedad Rural de Choele Choel en las elecciones para presidente de la entidad a realizarse sobre fin de año.

Actualmente maneja un campo de 11.500 ha en área de secano en el cual comenzó con un proyecto propio hace 8 años atrás.

Río Negro Rural habló con el productor para conocer su presente en la actividad que realiza y si ya tiene algunas ideas núcleo para trabajar en caso que sea electo al frente de la entidad ganadera vallemediense.

Juani Segatori en la Rural de Choele Choel.



“Hace 40 años que me dedico a la actividad y mi objetivo es completar el ciclo productivo desde los reproductores, cría, recría y engorde”, cuenta a este medio.

“En realidad lo tengo cumplido pero no al 100%, aunque comercialmente hay que tomar decisiones sobre la marcha sobre si conviene vender la invernada o engordarla, si ando bien del bolsillo invierto en genética”, comentó Juani Segatori.

Producir en zona de secano



El productor ahondó luego sobre la dificultad que tiene la actividad ganadera en zona de secano, que presenta distintas condiciones respecto de la zona bajo riego. “Acá cuesta mucho armarse de un rodeo, Angus en mi caso, todavía no completé el de cría porque voy vendiendo, me quedan vacas madres de careta que están en la etapa de CUT (Cría Último Ternero)”, dijo el productor.

Juani Segatori en su campo en Valle Medio.



Sobre las condiciones para producir en secano comentó: “Es una zona difícil para producir, el mayor inconveniente es el climático, si no llueve ya la situación va a ser compleja…”.

Segatori explicó que el productor de esta zona tiene poca salida ante situaciones límite porque “escapar con una vaca hacia el norte de la barrera significa no regresar”.

“El tema de las precipitaciones es muy cíclico, tendría que estar lloviendo ahora en la entrada a la primavera, sería clave para que los campos se recuperen” Juani Segatori, productor ganadero en Valle Medio.

Explicó que en el otoño llovió pero “el tema no es cuánto, sino cómo y cuándo. Si lloviera en noviembre o diciembre a nosotros no nos sirve”.

“El tema de las precipitaciones es muy cíclico, tendría que estar lloviendo ahora en la entrada a la primavera, sería clave para que los campos se recuperen”, dijo Segatori.

Hay meses durante el año en los cuales las lluvias no generan grandes beneficios para el campo, aunque sí son claves las precipitaciones al comienzo del otoño y al inicio de la primavera. Esos dos períodos son sumamente importantes para que las pasturas perennes como el coirón y la flechilla recomiencen su ciclo con todo el vigor y lleguen a semillar a finales de año para dar inicio a una nueva temporada.

Además de la pastura tradicional “en la ganadería de secano tenés que suplementar, la recría que hago en el campo la engordo a corral, tiene su desventaja porque al no dar de comer con mixer sino con silo autoconsumo los costos son un poquito más elevados”, explicó el productor ganadero.

En agenda



Respecto de los temas en agenda en caso de asumir en la Sociedad Rural de Choele Choel, Segatori mencionó “lo de la barrera sanitaria, hay que solucionar eso y que nos posibilite exportar. Otro tema que hay que trabajar es el abigeato, porque tenemos una inseguridad terrible, la justicia provincial no activa. Es un problema de hace muchísimos años, pero tiene más poder la delincuencia que nosotros”.