Expo de Conesa: el remate de reproductores cerró con ventas por $1.369 millones en otra fiesta de la ganadería en la Patagonia

Remate de reproductores en la 37° Expo Rural de General Conesa. En la pista, Gabriel Jaca, de La Txapela. Foto: Luciano Cutrera

La 37° Exposición Rural de General Conesa y 14° Exposición Nacional Patagónica Hereford cerró de manera brillante el tercer encuentro del circuito de primavera, que comenzó en Río Colorado, continuó en Viedma y coronó ayer en Conesa con el remate de reproductores.

La venta reunió ejemplares Aberdeen Angus y Hereford, luego de intensas jornadas previas de juras y actividades que volvieron a mostrar el trabajo de las cabañas y productores de la región, con genética seleccionada y adaptada a las condiciones productivas de la Patagonia, que colocan a la región a la altura de las mejores zonas del país donde se hace ganadería bovina.

El total de ventas registrados en esta oportunidad fue de $1.369 millones, que junto a las realizadas en las dos exposiciones previas en Río Colorado y Viedma ya concentran negocios por $3.641 millones.

En lo estrictamente referido a las ventas, en Aberdeen Angus se vendieron 55 animales. Los toros Puros de Pedigree alcanzaron un promedio de $11.400.000, con un máximo de $20 millones (que obtuvo el Gran Campeón de la muestra de la cabaña El carancho, de Daniel Garciarena), mientras que los Puros Controlados promediaron $8.300.000. Entre las hembras, la Pura de Pedigree se comercializó en $6.500.000 y las vaquillonas Puras Controladas promediaron $5.450.000.

El Gran Campeón Macho de Angus se vendió en 20 millones de pesos. Foto: Luciano Cutrera.



La raza Hereford concentró 115 ventas. Los machos Puros de Pedigree promediaron $10.300.000, con un máximo de $18 millones, y los Puros Registrados alcanzaron un promedio de $9.750.000, con operaciones de hasta $25 millones. Las hembras Puras de Pedigree promediaron $8.200.000 y las Puras Registradas, $4.350.000.

La Rural de Conesa tuvo además un lugar especial para la genética Hereford con la 14° Exposición Nacional Patagónica, que reunió reproductores y cabañas de distintos puntos de la región y dejó nuevos reconocimientos para establecimientos rionegrinos y patagónicos.

En acción Guillermo Ayerra, mientras espera su turno el martillero Daniel Biocca junto a Gonzalo Lesiuk, titular de Lesiuk Hnos., una de las consignatarias que llevó adelante el remate junto a la firma Amado Morón e Hijos. Foto: Luciano Cutrera.



Durante la inauguración, el Gobernador Alberto Weretilneck destacó el crecimiento que viene mostrando la ganadería rionegrina y el trabajo sostenido de productores, cabañas y entidades rurales para mejorar genética, productividad y calidad de los rodeos.

En esa misma línea, el ministro Carlos Banacloy señaló: “Estos resultados muestran una ganadería que viene creciendo con más genética, más alimento y más producción dentro de Río Negro. El desafío ahora es seguir generando las condiciones para que cada vez una mayor parte de ese proceso, desde el maíz hasta la terminación de los animales, se haga dentro de la provincia”.

El resultado del remate se da en una región donde la ganadería se integra cada vez más con la producción de alimento bajo riego y con una base de cabañas que viene sosteniendo años de selección y mejora genética.

El circuito de exposiciones rurales de primavera ya pasó por Río Colorado, Viedma y General Conesa y continuará durante las próximas semanas en Choele Choel y el Alto Valle.

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