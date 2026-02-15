Scioli pasó por la Rural de Bariloche y destacó el «movimiento turístico excepcional en todo el país»

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, visitó el festival de la Rural en Bariloche junto al intendente Walter Cortés. Foto: gentileza Municipalidad de Bariloche

El Festival de la Rural de Bariloche recibió esta tarde al secretario de Turismo, Ambiente y deportes, Daniel Scioli, que recorrió el predio ferial con autoridades locales y desde esta ciudad valoró el «movimiento turístico excepcional en todo el país» por este fin de semana largo de carnaval.

«Es momento de agradecimiento«, dijo Scioli portando un sombrero campero mientras recorría el predio de la Rural barilochense junto al intendente Walter Cortés, el presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, Leandro Ballerini, el organizador del evento, Lucio Bellora, y el secretario de Turismo local a cargo, Eric Guzmán.

Scioli no llegó para el acto central de la Expo Rural en la mañana, pero horas más tarde arribó a la ciudad donde compartió un almuerzo con el intendente y autoridades locales, en el que «se abordaron distintos temas de agenda y actualidad, repasando proyectos en marcha y líneas de trabajo vinculadas al desarrollo de la ciudad y la región», informó el municipio de Bariloche.

Fin de semana XXL con un enorme movimiento turístico en todo el país. En Bariloche, uno de nuestros tesoros patagónicos por excelencia.



La nueva Argentina del presidente ⁦@JMilei⁩ será grande otra vez 🇦🇷 pic.twitter.com/UedApJ0iSQ — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) February 15, 2026

En un mensaje que posteó en sus redes sociales, el titular de Turismo destacó respaldo del presidente Javier Milei «por haber definido al turismo como una actividad estratégica para la recuperación del país y haber puesto en marcha políticas como la de ‘Cielos abiertos’ que le dan a esta ciudad de Bariloche una conectividad histórica, 25 vuelos por día que conecta dentro de Argentina y con el mundo, por eso Bariloche es uno de los destinos más buscados».

Durante la visita al predio, el funcionario nacional recorrió distintos espacios del festival, se detuvo en los stands de productores y emprendedores, dialogó con el público, observó competencias y destrezas camperas.

Con Cortés dialogaron sobre «el presente del sector productivo, la importancia de sostener estos espacios y el valor de las fiestas populares como punto de encuentro entre la ciudad y el campo».