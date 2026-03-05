EN VIVO
Seguí en vivo el primer encuentro de maíz bajo riego de la Norpatagonia
Tiene lugar en General Roca. Habrá disertaciones y actividades a campo.
En General Roca, se lleva a cabo un evento que tiene como objetivo la actualización de conocimiento técnico y el intercambio de experiencias entre productores y profesionales para seguir creciendo en la producción de forrajes y, especialmente, con el cultivo de maíz.
05/03 09:09
El evento contará con la presencia de especialistas en diferentes temáticas que darán cuenta de sus saberes y experiencias para compartir con los participantes.
