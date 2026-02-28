Maíz: el cultivo que no puede faltar en la rotación en los valles del río Negro

Hace un tiempo escribí una nota para Río Negro Rural titulada: “En el valle el potencial productivo es alcanzable”. Pues bien, vamos a tratar de explicar o compartir algunos conceptos básicos para lograr minimizar esa brecha entre el potencial y lo alcanzable.

Cómo maximizar rindes de maíz en los valles del río Negro

El cultivo de maíz participará en la rotación disfrutando de la “construcción de suelo” que hayamos logrado con el trigo y la vicia. Tal “construcción de suelo” es un proceso que, a lo largo de los años, se manifestará como una mejora continua del mismo, estabilizando un piso de rendimiento. Debe quedar claro que, a partir de los sucesivos años de riego y rotación de cultivos (rotación de raíces), la generación de suelo no se detiene, maximizando la eficiencia de uso de agua.

La fecha de siembra es clave para que coincida la mayor interferencia de la radiación a través del canopeo (Vt ó R1, estadío fenológico del cultivo) con el momento de mayor oferta ambiental. Con una siembra dentro de los últimos 10 días de octubre, lograremos que durante los primeros días de enero estemos en el período antes mencionado. De esta manera, escapamos a las primeras heladas otoñales con la máxima acumulación de materia seca y logramos cosechar el grano antes del ingreso del invierno, con 14% a 15% de humedad.

En los valles del río Negro, el potencial del maíz es alcanzable. Foto: gentileza Jorge Mazzieri.

Desde la elección del hibrido por potencial, el momento de la siembra es “crítico” teniendo en cuenta la profundidad de siembra (más o menos 6 cm), la distribución de la semilla, humedad óptima, el uso de barre rastrojos en la sembradora y de fertilizantes fosforados como arrancador, entre otros requisitos básicos. Sin pasar por alto el manejo de malezas de presiembra y en post-emergencia temprana: el cultivo debe transitar sus primeros 30 a 40 días libre de la competencia de las mismas.

Entre V6 y V7, el cultivo define la cantidad de granos por planta; por ende, una emergencia uniforme temporal y espacial con un buen arranque desde la nutrición inicial nos prepara para el mejor de los escenarios. La nutrición de arranque, además del fósforo, debe contemplar algo de nitrógeno, azufre y zinc para incrementar el potencial del cultivo de fijar la mayor cantidad de granos por metro cuadrado. El boro puede ser contemplado, pero más próximo al período reproductivo para mejorar la eficiencia de polinización, junto a algún fungicida en caso de haber enfermedades que así lo ameriten (por ejemplo: roya de la hoja).

A partir de V2 empieza el suministro de manera gradual y continua del nitrógeno a lo largo de todo su ciclo (hasta R1-R2) de la mano del riego que lo vaya incorporando. Si la eficiencia de conversión es de 19 a 22 kg de nitrógeno por tonelada cosechada, junto a la lámina de riego aplicada desde barbecho químico y durante el cultivo para lograr por cada mm 20 a 22 kg de grano (eficiencia de conversión del agua), prepararemos la mesa para obtener o maximizar el rendimiento.

Maíz, el cultivo de cosecha infaltable en la rotación

El maíz disfrutando de un suelo profundo, pudiendo alcanzar con su sistema radicular los 2 metros o algo más también, se transformará en el cultivo de cosecha de granos más eficiente en la conversión por milímetro de agua utilizada. Lo hará contribuyendo con su sistema radicular al secuestro de carbono, con el retorno de su rastrojo al generar cobertura para minimizar la erosión eólica, con el aprovechamiento animal como planta entera (picado/ensilado) y con sus granos entre otros beneficios en alimentos, biocombustibles, bioenergía, etc.

Concluyendo: el cultivo de maíz no puede faltar en la rotación en los valles del río Negro. Es de los cultivos de cosecha en los que la expectativa puede ser convertida en realidad.

(*) Ing. Agr. Jorge Mazzieri. Productor agropecuario. Email: mazzieri@nodosud.com.ar

