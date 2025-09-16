Salió la ficha técnica N° 2 del INTA sobre manejo de carpocapsa y grafolita

El Área de Sanidad Vegetal de INTA EEA Alto Valle comparte la Ficha Técnica de Apoyo Sanitario N° 2 (FTA2), con recomendaciones para el manejo de carpocapsa y grafolita en frutales de pepita.

El documento ofrece información clave sobre el desarrollo estacional de ambas plagas, uso de feromonas y trampas de monitoreo, factores que afectan la eficacia de las aplicaciones y prácticas culturales complementarias.

Se trata de una guía interactiva para encargados, productores y profesionales que buscan prevenir y disminuir el impacto de estas plagas, asegurando la sanidad de los montes frutales desde la floración hasta fin de la primera generación de larvas de carpocapsa.

Acceso web directo: https://bit.ly/FTA2INTACAFI