Tecnología, docencia y eficiencia al servicio de la nutrición animal

Heriberto Martínez, de La Gateada SRL. junto a su hijo que también participa en la empresa.

La eficiencia en la recría y el engorde de ganado bovino es una etapa de gran importancia en la producción de carne de la que depende buena parte del éxito de un emprendimiento. Por este motivo es indispensable darle al rodeo el mejor alimento, que le permita ganar kilos de manera rápida y eficiente, con dietas adaptadas y preparadas especialmente para el tramo de recría o engorde.

Las empresas que ofrecen alimento balanceado en la región se están multiplicando y también se produce el arribo de firmas que elaboran productos de este tipo provenientes de la provincia de Buenos Aires y quieren poner un pie en esta zona donde crece la producción de carne a paso firme.

Río Negro Rural estuvo en contacto con representantes de La Gateada SRL, una empresa proveedora de alimento balanceado, que se acercó hasta la Expo Bovinos 2025 realizada en Junín de los Andes. El representante de la firma, Heriberto Martínez, contó los objetivos de La Gateada y dio detalles de los productos que comercializan para el mercado regional.

“La Gateada SRL nació en Pigüe, y desde allí trabajamos con productores de toda la región, incluyendo La Pampa y el sur bonaerense”, cuenta Martínez.

Productos de La Gateada SRL.



El emprendimiento, de carácter familiar, se especializa en la formulación de alimentos balanceados y concentrados proteicos, con desarrollo propio y un departamento técnico integrado por profesionales dedicados a carne y leche. El fuerte de la firma son los bovinos de carne, especialmente el engorde a corral y las recrías, una etapa que “se transformó en un jugador clave dentro del sistema ganadero”, sostuvo Martínez.

La firma además provee de alimentos al sector porcino, aves, y en la parte de bovinos suman el sector lechería.

“La recría era un eslabón que no estaba presente en la cadena, y cuando apareció el engorde también surgió la necesidad de adaptarse. Hoy hay que trabajar con tecnología en ganadería, que existe aunque muchas veces no se aplica”, dijo Martínez a Río Negro Rural.

Adaptar la nutrición a cada zona y etapa



Desde la experiencia acumulada en distintos ambientes productivos, el equipo de La Gateada diseña dietas según el tipo de animal y el objetivo productivo. “Nosotros trabajamos con suplementaciones adaptadas a cada zona. No estamos en Pergamino, sino en una región más restrictiva, y ahí hay que armar estrategias nutricionales acordes a la demanda”, explica Martínez.

El empresario destaca que un buen manejo en las primeras etapas del rodeo permite grandes resultados: “Un ternero de 120 kilos que gana entre 600 y 700 gramos diarios durante 30 días es un avance enorme. Con buena suplementación y grano podés lograr excelentes conversiones con poca inversión”.

Para cada fase del desarrollo, las fórmulas varían en nivel proteico. Los concentrados parten de una base de soja, ajustados para lograr entre 15 y 16% de proteína en terneros livianos, y alrededor del 13% en animales mayores.

“El secreto está en no flaquear en proteínas, porque en esa primera etapa el animal aprovecha el crecimiento con el engorde”, resume Martínez.

“Nosotros aprendemos con el cliente, la experiencia que vas haciendo es fundamental, siempre decimos que las crisis dejan enseñanzas, por eso sabemos que si en zonas complejas para producir le sacás el ternero a la vaca de manera muy precoz le estás dando una mano bárbara a la madre”, comentó el titular de La Gateada SRL.

“Un ternero destetado anticipadamente no es que lo tenés que alimentar completamente, ahí es la parte donde se hace suplementación con un buen producto y grano”, dijo sobre esta etapa de vida del ganado bovino.

La conversión que tiene un ternero en esa etapa es la mejor, “porque estás produciendo un kilo caro a la hora de vender y estás invirtiendo poco dinero”, explicó Martínez.

Las dietas que ofrece La Gateada SRL “ya están armadas por nuestro departamento técnico donde hay dos profesionales”.

Engorde a corral con fibra y eficiencia



La empresa defiende el engorde con fibra efectiva como pilar de calidad. “El bovino es un rumiante, y nunca hay que cortarle la fibra a cero. Si lo encerrás y lo alimentás como a un cerdo, la carne termina teniendo gusto a cerdo. Mantener un porcentaje de fibra mejora la conversión y la calidad de la carne”, sostiene.

“Tenemos clientes que nos piden mejorar la conversión de siete kilos a uno, siempre hablando de animales jóvenes, a ese animal si no le cortás la fibra hacés muy buena calidad de carne, aunque sea fibra en un porcentaje pequeño”, expresó Martínez.

Una muestra de los productos que comercializa La Gateada SRL.



Aclaró que “las dietas tienen que ser altamente nutritivas y energéticas, entonces ahí aparece la conversión”.

Actualmente, los números del engorde a corral resultan positivos gracias a la relación entre el precio del cereal y de la carne. “Hoy con los valores actuales, el número del corral cierra. Pero todo depende del seguimiento técnico y del manejo del productor”, indicó.

“Nosotros podemos proveer el maíz, pero por lo general el cliente ya lo tiene en su campo, ese no es el fuerte nuestro, sí la fórmula y el asesoramiento”, expuso sobre el sistema de trabajo que lleva adelante La Gateada SRL.

“En esta zona de Neuquén vemos que hay mucho cereal y también se está trayendo mucho de afuera, de La Pampa y sur de Buenos Aires, porque creció el número de engordes”, dijo Martínez.

En los últimos años, el uso de silos de autoconsumo creció notablemente, aunque Martínez advierte sobre la necesidad de control y asesoramiento. “El autoconsumo cubre necesidades logísticas, pero tiene sus riesgos. Hay que adaptar los animales, cuidar las proporciones y acompañar al productor. No se trata de dejar el alimento a gusto: el rumen necesita un proceso gradual”.

La Gateada trabaja bajo un esquema de seguimiento continuo, visitando establecimientos y ajustando las fórmulas según los recursos disponibles. “Nosotros vemos lo que tiene el cliente, qué cereal dispone, y a partir de ahí armamos la dieta. Algunos tienen maíz propio, otros no. Lo importante es que el productor no quede solo”.

Eficiencia y docencia en el campo



Martínez insiste en que la eficiencia ganadera es una cuestión de docencia. “Hay que enseñar, acompañar y hacer docencia. El productor aprende con el bolsillo: si ve que mejora su economía, adopta el cambio. Y mejorar no siempre implica tener más stock, sino ser más eficiente con lo que uno tiene”.

“Cuando trabajás bien el ternero, agrandás el campo. Pasás de un 60% de parición a un 70%, o más. No es magia, es manejo y planificación”, concluye.