Rusia no descarta atrasar un aumento en la producción de petróleo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país está abierto a retrasar un aumento la producción de crudo si el mercado lo necesita. Es una señal de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ahora podría estirar la restricción en los bombeos y en las ventas algunos meses más.

Si el grupo de países mantiene la estrategia de recortes actual, en enero deberían ingresar al mercado unos 2.000.000 de barriles de petróleo extra por día, sin embargo, este nuevo anuncio de aliado más fuerte de Arabia Saudita plantó la duda. Incluso es una contradicción a lo que dijo el secretario de Energía de eses país, Alexander Novak y su par de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei la semana pasada.

"Creemos que no hay necesidad de cambiar nada ahora, sin embargo, no descartamos mantener las restricciones actuales sobre la producción, que no las levantaremos tan pronto como habíamos planeado anteriormente", señaló Putin.

Si bien Putin dijo que prefería adherirse al plan actual, que implica reducir los recortes a 5.800.000 barriles, sus comentarios son una muestra de unidad entre su país y el líder de la OPEP, Arabia Saudita.

Como siempre suele suceder en estos casos, el mercado respondió rápido y el precio del petróleo subió unos centavos, sin embargo, el viernes volvió a contraerse por la preocupación de que una segunda ola de coronavirus pueda revertir la recuperación de la demanda.

Después de dos llamadas telefónicas en una semana entre el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, y Putin, los ministros de petróleo de los países mostraron un frente unido en la última reunión de la OPEP.

Sus principales funcionarios petroleros, el príncipe Abdulaziz bin Salman y Alexander Novak, ofrecieron puntos de vista igualmente bajistas y el príncipe pidió al cártel que sea "proactivo" y esté listo para "evitar tendencias y desarrollos negativos, para cortarlos de raíz".