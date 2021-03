Ruta 22: no habrá puentes elevados en Cipolletti

El Poder Ejecutivo de Cipolletti y los representantes de Vialidad Nacional (VN) en Río Negro se pusieron de acuerdo en varios puntos con respecto a las obras de la Ruta 22: en principio no habrá puentes elevados en el sector urbano de la ciudad. Es la zona que comprende entre el acceso a la Isla Jordán (Julio Dante Salto) y la rotonda del tercer puente sobre Ruta 151.

Se trata del Tramo 6 de la reconstrucción de la calzada nacional que es el único que aún no tiene proyecto ejecutivo. Justamente eso lo que están discutiendo entre las partes. “La ida es escuchar y respetar las opiniones. También presentamos un acta para que el municipio lo evalué y poder trabajar en función de conversado y trabajar en la misma sintonía”, indicó Gustavo Casas, referente del organismo nacional en la provincia.

El funcionario detalló que el tramo en discusión será una avenida con dos carriles por lado y colectoras. También se avaluará construir dos rulos en la actual rotonda donde comienza la Ruta 151 (Pacheco) para agilizar el tránsito.

"No me quiero convertir en un tapapozos, lo hacemos, pero tiene que haber un plan director más amplio”. Gustavo Casas, titular de Vialidad Nacional en Río Negro

Además, se mantiene en evaluación la construcción de la Ruta 22 por la barda, un viejo proyecto cipoleño que tiene el visto bueno del Vialidad Nacional. “Estamos avanzando, estamos en un ida y vuelta permanente que permite avanzar en el proyecto”, indicó Casas.

“Cuando comenzamos a charla no había esta luz verde que tenemos hoy. Estamos trabajando. Tenemos que seguir pensando la ruta por la barda. No me quiero convertir en un tapapozos, lo hacemos, pero tiene que haber un plan director más amplio”, expresó Casas.

En cuanto a los plazos, adelantó que el proceso burocrático llevará tiempo, pero que es importante consensuar con el municipio para evitar conflictos como el que hubo en Roca en la gestión pasada.

Por su parte, el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, destacó la gestión que se llevó a cabo para frenar el proyecto original que disponía de un puente elevado sobre el acceso a la Isla Jornada, lo que iban a generar complicaciones en el tránsito norte-sur. Además de cerrar varios de los accesos que tiene la ciudad en ese sector.

“La propuesta que presentamos, para correr el puente elevado, fue aceptada. Además de lo que implica en el tránsito, fue un reclamo de los vecinos de Tres Luces y Calle Ciega, quienes solicitaban acortar las distancias para las escuelas rurales, el paso de las ambulancias y el transporte urbano. Fue una mesa de consenso y diálogo que VN entendió”, señaló.

El jefe comunal destacó que el debate con el organismo nacional permitió que el tramo 5 termine en Puente 83. “A partir d ahí tenemos que rediscutir en forma conjunta el tramo 6. Esto significa todos los accesos a Cipolletti. La propuesta nuestra, que le interesó a VN y está en discusión, es transformar una avenida urbana desde Puente 83 hasta el tercer puente con cruces a nivel, semaforizados y con dársenas de giro”, explicó.