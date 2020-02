Saborido, peronismos, humor y creatividad en Bariloche

El productor, guionista y director de cine, radio, teatro y televisión Pedro Saborido desembarcará en Bariloche para desterrar la idea del talento natural y apelar a la inspiración, a través de varios cursos, talleres y charlas, destinados personas ya iniciadas en disciplinas artísticas o a quien se anime.

“La creatividad es un ejercicio y una actitud. Y lo digo porque hago programas de televisión con Diego Capusotto hace 20 años. Hay un proceso en el que, muchas veces, no te diste cuenta cómo se generó una idea”, indicó Saborido.

En los talleres, cada uno tiene que encontrar su propia fórmula. Yo la encuentro y la pierdo todo el tiempo. Uno también cambia de fórmulas. Lo que hay que buscar es la forma de que la idea aparezca” Pedro Saborido

La propuesta es sencilla: cualquiera puede jugar a la creatividad y saltar cualquier traba creativa. “Los talleres son pura transmisión de experiencia. Las ideas están dando vueltas en el aire; solo hay que agarrarlas”, definió.

En su viaje a Bariloche, Saborido también presentará la segunda parte de su libro “La historia del peronismo”, aunque “en formato charla”.

Este hombre se define como “una extraña mezcla de católico, comunista y hippie que se siente bien entre peronistas”. Su abuelo español era socialista devenido en peronista, al igual que su padre.

“Tengo esa raigambre. Suele haber una competencia por el esencialismo peronista. Ponemos el peronómetro para evaluar el octanaje de peronismo en sangre. Pero tiene mil matices”, expresó.

Definió también el peronismo como “burgués y no netamente clasista”. “Se trata de reivindicaciones de placeres burgueses. El peronismo se integra y crece adentro del capitalismo como una anomalía: ‘encima quieren compartir’. El comunismo te dice todo es del pueblo; el peronismo lo quiere compartir”, bromeó. El libro “La historia del peronismo”, reconoció, fue casual. “Eran anotaciones para un programa de radio que le mostré a mi editor anterior y me sugirió que me pusiera a trabajar con eso. Me costó encontrar el tono y entender que no podía hacer una historia completa. Iba a hablar de distintos aspectos, por eso termino prometiendo el tomo dos porque era inabarcable”, puntualizó.

En el segundo “tomo”, Saborido va más allá al relacionar Los Beatles, con el humor político y “las formas de fascinación a la que adscribimos para soportar la vida moderna”.

“¿Por qué siempre el peronismo? Porque siempre quedan cosas por decir. Es una historia inconclusa. El peronismo sufre una transformación que debe volver a ser contada. Hay una retransformación y un redescubrimiento constante”, planteó a RÍO NEGRO.

P- ¿Qué tanto ayuda el humor en épocas de crisis?

R- Es como un analgésico o una compañía que ayuda. Pero trato de no darle tanta importancia como si ayudara a solucionar todo porque no es la solución. Acompaña. En esta época de crisis preferiría tener menos humor y que no haya crisis. Se consume humor como una pequeña revancha ante la impotencia. Por lo menos, me puedo reír un poco.

P- ¿Lo mismo para el humor político?

R- El humor político es un peligro porque lo único que hacés es reírte de lo que no podés cambiar. Te podes reír de un mal sueldo, de un patrón, un profesor, de la muerte pero con reírte no lo solucionás. Sólo te acercás un poco más a poder enfrentarlos.

P- Con la grieta, ¿fue más complejo ofrecer humor?

R- Fue más doloroso porque con la grieta, cada uno se ríe de algo distinto. Si le digo a alguien que piense en una mujer, cuadro político que para un sector es una líder, un gran talento y para otro, es una loca. Algunos pensarán en Cristina y otros en Carrió. Cada sector pensará a la otra en forma invertida. Cuando tenés dos percepciones tan fuertes, el humor político va a funcionar para cada uno de sus sectores. Es humor transgrieta. La realidad une más que la política.

P- Pero nunca busca la provocación.

R- Es la manera que cultivé con Capusotto. Tenemos una elegancia tal que quien no está de acuerdo se corre un poco y nunca somos del todo hirientes, malvados o provocadores. Somos juguetones. Nos gusta jugar con el absurdo. Yo digo barbaridades pero las voy a decir de tal manera que me conviertan en un loco o un niño.

Talleres y charlas

Taller de creatividad “Cualquiera puede ser creativo”: Jueves 13 de 15 a 19 en la Escuela de Arte La Llave (Onelli y Sobral). Cupos limitados. Se requiere inscripción previa.

Taller en la Universidad Nacional de Río Negro (Mitre 630, segundo piso B): Viernes 14 de 18 a 22. Actividad gratuita. Para inscribirse enviar un mail a extension.andina@unrn.edu.ar indicando apellido, nombre, documento. La inscripción es individual.

“Dos charlas en una - Pretextos en la Patagonia” : Sábado 15 a las 21:30 en Book 595, con entrada a $250 y el domingo 16 a las 17 en Club Pehuenes (Pintores Argentinos 250) con entrada gratuita, invita La Dominga. Presenta Edgard Kawior.