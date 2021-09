Saggese: “Cuando un país necesita más de 100 artículos para dar estabilidad, está en problemas”

La presentación del proyecto de ley de Promoción de las Inversiones en el sector Hidrocarburífero que el gobierno nacional realizó el miércoles pasado generó una catarata de repercusiones, desde quienes destacan el incremento que podría darse en la producción, hasta quienes reclaman que se modifiquen algunos artículos en el debate del Congreso. El CEO Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Alberto Saggese, fue más allá y mientras analizó el impacto que podría tener la iniciativa en las empresas que son socias de la operadora estatal, también abordó la posición de la provincia de Neuquén y el impacto que la crisis política desatada tras las elecciones PASO podría tener en el sector y en especial en Vaca Muerta.

“Desde el punto de vista de la empresa -de GyP- creemos que algunas de nuestras concesiones van a poder entrar en los beneficios de la ley, para algunas va a ser interesante, para algunas no tanto porque lamentablemente la ley penaliza un poquito a aquellas que hicieron las cosas bien durante la pandemia”, indicó Saggese.

Y explicó que “el sistema de la línea base está penalizando a aquellos que en el 2020 hicieron un esfuerzo enorme por producir más. Esto es típico de las leyes o sistemas de producción incremental que se producen injusticias, y se van a producir injusticias”.

Con más de 40 años de trayectoria en la industria hidrocarburífera, Saggese señaló en diálogo con Cosechas y Negocios de Radio Con Vos, que “no me sorprende la ley, el concepto de producción incremental ya lo aplicaba YPF desde el año 76”.

La petrolera provincial fue fundada en 2008 y espera un salto en su producción para el año que viene de la mano de sus 14 empresas socias en Vaca Muerta.

El titular de GyP advirtió que “soy optimista con esta ley desde el punto de vista empresario, pero desde el punto de vista de la apreciación de la provincia coincido en un 100% con el gobernador -Omar Gutiérrez- en cuanto a que no puede ser que la provincia quede afuera de la definición de lo que son los proyectos estratégicos: la nación no puede determinar si un proyecto entra o no entra en la provincia porque es la provincia la que por un lado va a beneficiarse, pero a la vez va a sufrir las consecuencias de esos proyectos”.

Y es por esto que indicó que “hay que hacer mucho trabajo futuro antes de la aprobación de la ley para que sea de esta manera”.

La firma del Estado neuquino cuenta con cerca de medio centenar de bloques con potencial en Vaca Muerta abiertos a interesados que deseen invertir. Y es en ese sentido que Saggese destacó que “con nueva ley posiblemente, con los incentivos que se están generando, vamos a tener más interesados en las áreas que nos quedan libres, aunque va a depender de la aplicabilidad o no de esos incentivos”.

Saggese participó de la presentación del proyecto de ley, una iniciativa que ahora llegará al Congreso en un clima alterado por la crisis política desatada ese mismo día con las renuncias y cambios en el gabinete.

Consultado sobre el impacto de esta crisis en el sector, Saggese consideró que “lo que más afecta a Vaca Muerta es la macroeconomía. Y esto afecta también a la macro porque no sabemos qué va a pasar. Si me preguntan si alguna compañía que tiene un plan de perforación de acá a fin de año lo va a cambiar por esto que está pasando, yo diría que no. Ahora que vas a tener un poco de cuidado con los planes futuros, sí. Y aquellas que tienen casas matrices en el exterior también”.

El titular de GyP señaló que "Vaca Muerta necesita básicamente estabilidad económica, necesita reglas claras y lamentablemente cuando un país tiene que hacer una ley de más de 100 artículos para de alguna manera garantizar normalidad, que es lo que está haciendo esta ley, mi opinión personal es que está en problemas”.

En ese sentido, remarcó que “si estuviésemos en un país donde invertir tiene la connotación que tiene en los países en donde se invierte, es decir que si invierto gano y hago lo que quiero con la plata que gano, evidentemente no necesito una ley como esta, porque hoy no estaría cobrando 55 ó 56 dólares el barril de petróleo sino que estaría cobrando 70”.

Saggese consideró que “en Argentina tenemos que llegar a estas leyes de promoción de algo, cuando la promoción, en realidad, es ir en contra de la reglamentación que el mismo país genera”.