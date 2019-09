“Sal demonio”, una nueva aventura de Gustavo Giannini en versión duo y de gira por el Valle

Hace poco menos de tres meses, Gustavo Giannini tuvo un grave accidente que lo dejó postrado en una cama durante largas y tortuosas semanas. Para un artista de su calibre, estar parado puede resultar fatal. Para suerte de él, uno de sus amigos y ahora coequiper, el baterista orense Pedro Folateli, lo visitó casi religiosamente todos los días. Una tarde Gustavo le pidió que lo acompañe con el cajón peruano en un tema que estaba probando. Sin darse cuenta, se encontraron ensayando con mucha frecuencia y surgió así un nuevo proyecto: “Sal demonio”, y este fin de semana estará de gira por el Alto Valle.

Cuesta pensar que atrás de un tema de Joaquín Sabina venga uno de Hermética, y seguido, algo de lo mejorcito del Trío Los Panchos, combinado con Los Abuelos de la Nada. Pero como bien sabemos, casi nada es imposible en este mundo "de locos y fascistas", diría el genio. Estos dos talentosos muchachos, armados de un bajo, un cajón peruano, un bombo legüero y sus cuerdas vocales desarrollaron un repertorio que recorre muchos géneros y épocas.

“Hacía rato que no me emocionaba con un proyecto así”, contó Gustavo, y aclaró que se generó el “entusiasmo de las primeras bandas”. “Ensayamos prácticamente todos los días, algo que no es común, con otras bandas en las que participo tocamos muy seguido pero no ensayamos así”.

El tema de los ensayos es algo que pareciera haber movido ciertas fichas, y sostiene que “hace que la banda siga adelante, que salgan nuevas composiciones, es parte del laburo del músico, que no es solamente tocar, te prepara para el vivo”, reflexionó.

15-02-18 roca musico Gustavo Giannini

“Cerca de los 22 o 23 años tenia un casette con temas de Silvio Rodríguez de un lado, y del otro grabé temas de V8, era común que sobre lugar. Eso describe bien la mezcolanza que hay en esta banda” Gustavo Giannini

“Tengo 40 años, 25 hace que toco, y es la primera vez que canto. Ya había hecho coros en After Circus, pero nunca lleve la voz principal”, cuenta. "Sentía que no podía tocar y cantar a la vez, pero parece que con el tiempo esa dificultad se fue”, reveló. Así, empezó a probar con temas que ya conocía, en los que la vocalización no resultaba tan compleja, y poco a poco empezó a mejorar los arreglos con el bajo.

“No pensábamos que esto se vuelva tan serio ni que íbamos a tocar tanto en vivo, ni llegar tanto a la gente”, dice algo sorprendido. Es que Giannini nunca fue el frontman de sus bandas. “Me costaba un poco hablar con la gente, siempre lo hizo otra persona, digamos que no es mi fuerte”, dice y casi filosofando agrega: “hay que ser uno mismo, eso no puede fallar”.

En cuanto al repertorio de versiones que subirán a los escenarios de unas cuantas ciudades de la región, Gustavo aseguró que “no son parecidas a las originales”, y adelantó que “hasta que no aparece la letra podes no darte cuenta que estamos tocando ´Todo sigue igual´ de Viejas Locas”, dijo para ejemplificar, y también para ir advirtiendo a quienes vayan a verlos. "Con Pedro vamos aprendiendo juntos y tratando de ser respetuosos con los distintos estilos que abordamos”, dijo para tranquilizar.

Esta serie de eventos también marcan la antesala de la presentación en forma física de su nuevo disco “Nunca confíes en un guitarrista”, que ya vio la luz en las diferentes plataformas virtuales y que en la Feria del Libro de Cipolletti pasará a estar a la venta en las disquerías. Se trata de un material diferente a todo lo anterior, justamente porque hay temas que ya no son solo instrumentales.

Para agendar en septiembre

Jueves 19, La vieja estación, Centenario, 22.30

Viernes 20, La Casa de la Bodega, Cipolletti, 22

Sábado 21, Barro tal vez, Villa Regina, 23

Viernes 27 y sábado 28, Pizarrón, Chos Malal, algunos temas a las 22 y después de la medianoche todo el repertorio