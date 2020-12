Salud: antes de la reunión hospitalarios insisten con discutir salarios

Los hospitalarios tendrán hoy su segundo encuentro de análisis con funcionarios provinciales, en el marco de otra reunión de la Comisión de Salud, que se integra también con ATE y UPCN; y frente al temario planteado por la gobernadora Arabela Carreras "exigimos que los salarios no sufran un nuevo ajuste frente a la inflación" según anticiparon mediante un comunicado.

Los autoconvocados enfatizaron que el gobierno "no escucha. No dialoga. No resuelve el conflicto social más importante, en la actualidad, de la provincia de Río Negro".

Ayer, en un comunicado, los autoconvocados expresaron que la gobernadora “no escucha, porque cierra sus oídos al reclamo de la recomposición salarial”. Agrega que “vuelve a convocar a los trabajadores organizados a una reunión a la que no concurrirá” para “abordar cuestiones técnicas de estudio a largo plazo. Una vez más cierra el diálogo por la recomposición salarial” y no “aborda la solución a la crisis sanitaria, social y política actual”, intentando “potenciar el conflicto” y “desgastar a los trabajadores”.

En otra parte, se insiste que “la prestación del servicio de salud imprime características únicas”, con agentes que son “irremplazables, necesarios e imprescindibles. Algo que la impericia, necedad y soberbia de un Gobierno niegan reconocer”.

La convocatoria está programada para las 13 en Trabajo, bajo la conducción del titular de la cartera laboral, Jorge Stopiello.

El temario fijado por la gobernadora Arabela Carreras comprende dos puntos: “análisis de la carrera administrativa, con la implementación escalafón de la Ley 3487 para el personal de Salud (Ley N° 1904 y N° 1844)”, y “plan de incorporación de sumas no remunerativas a la asignación básica bruta”.

Media docena de delegados conformará la comitiva de los hospitalarios autoconvocados. Los temas planteados son viejos reclamos, por lo cual, hay interes del sector en la participación y concreción aunque, también, se advierte que el debate no será sencillo mientras sigue relegada la posibilidad de la revisión salarial.