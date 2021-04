Salud, entre la solución y el anarquismo

A pesar de existir una paritaria “aceptada” por la cabeza del gremio, ATE y ATEN, demuestran no tener representatividad plena sobre sus afiliados. De luchas de poder internas, los colores siempre se disputan entre quién es más traidor, y quién se vendió menos a ese maloso estado opresor, llamado gobierno, MPN o la oscura mano de los Sapag. Independientemente del enemigo, siempre debe existir, o no sería lucha, no tendría legitimidad.

ATEN el motor ideológico del régimen, caracterizado con esas raras ideas progres, y ATE los stormtrooper, quienes juegan con la policía a coleccionar balas de goma, mostrándolas a la TV, con premio doble si te cae en la espalda, más licencia médica ¡obvio! Del otro lado santos luchadores, canonizados por San ITACA.

Resulta paradójico ver al personal de salud violando el autoproclamado distanciamiento social y calma. La anomia creada está fundando un chiquero de reclamos justos y humanistas para la salud pública, pero eso sí, con ausentismo cercenantes originando sobrecarga al personal que realmente sí cumple y lucha, pero trabajando quién sabe.

Los “autoconvocados”, esos humanistas pro derecho, que golpean al corazón de la economía neuquina, Vaca Muerta. De allí salen y saldrán esos aumentos salariales, licencias y demás cosirijillas que solo un estado opresor cumple. Se disparan al pie y piden aumento. Nada cambiará señores, turnos a dos meses, médicos trabajando a destajo. El reclamo, justo como calza de obeso, pero fíjese en el modo, inepto como portero que no limpia.

Héctor Daniel Ayarachi Fuentes

DNI 35.492.138