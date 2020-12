¡Salve Venezuela!

Nación hermana que durante años -solita- tiene que soportar todo tipo de censuras y amenazas de invasión por parte del Pentágono -con su sexta flota, que bloquea el tránsito marítimo y el funcionamiento de las gasolineras que poseen EE.UU; retención millonaria de fondos.



También le vende al del norte gran cantidad de crudo, que no paga por capricho de Trump, quien ante el Congreso en pleno nombró como presidente a Guaidó, acto que solamente unas manos de un individuo como Trump pueden hacer.



Todos los que leemos o vemos TV lo sabemos, como que Inglaterra le bloqueó a Venezuela 31 toneladas de oro en barras que esa nación tiene en custodia en el Reino Unido.



Los ingleses y EE.UU. le aportaron a Guaidó grandes sumas de dinero para que, con otros, desestabilizaran el país; uno asilado en España.

Por todo el dinero que se le incautó a Venezuela, este país no ha podido adquirir alimentos y especialmente medicamentos en el exterior, y si hasta hoy no fue atacada por Trump, es porque Rusia y China son sus aliados y como EE.UU. está acostumbrado, con la ayuda de Inglaterra y Colombia donde tiene siete u ocho bases militares, recién ahí como en Irak atacaría a Maduro que contaría con las colaboraciones mencionadas y sus FF.AA.



No gobierna como dictador; si así fuera no habría ganado las elecciones con el 60%.

Esperaba el triunfo Venezolano que me ha dado una muy grata alegría, como cuando triunfaba aquí el peronismo.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4673429