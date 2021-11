San Martín de los Andes disfruta de su Orquesta Sinfónica Académica

Si hay una formación orquestal, entonces tiene que haber una orquesta, pensó inmediatamente la Maestra Paloma Nogués, tras ingresar a la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. Fue el comienzo de un proyecto tan necesario como enriquecedor: la Orquesta Sinfónica Académica de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes.

Nacida en Catamarca, donde comenzó a tocar el piano de la mano de su madre, y formada en Buenos Aires primero y en Viena después -donde se recibió con honores del prestigioso Conservatorio- Nogués contaba con una brillante carrera como directora de orquesta en Europa cuando decidió, junto a su familia, radicarse en la cordillera neuquina en 2010.



Aquella idea que Paloma tuvo apenas ingresó a la institución se concretó en 2013. Conformada por alumnos y docentes de la escuela, pero también por músicos de la comunidad de San Martín de los Andes y localidades cercanas, sin importar su nivel de formación, la Orquesta Sinfónica Académica es una verdadera escuela de formación orquestal para todo aquel que toque un instrumento de escuela.

Este viernes, dicha Sinfónica será parte del Concierto Reencuentro, junto a la Orquesta Escuela Municipal de Villa La Angostura y el Cuarteto de Cuerdas Confluencias, de Cipolletti, como invitados especiales. Además, participarán dos solistas alumnos de la ESM de San Martín. El concierto será, a las 21, en la Parroquia San José (Drury 702, San Martín de los Andes) con entrada libre y gratuita y bono contribución.

La Maestra Paloma Nogués, al frente de la Sinfónica Académica.



La del viernes será una jornada de música, pero también de mucho aprendizaje de la mano del Cuarteto Confluencias, quienes darán un concierto didáctico para mostrarle a los alumnos de las escuelas de música de San Martín y de Villa La Angostura cómo es el trabajo profesional de un ensamble.

La Orquesta Sinfónica Académica está conformada por alumnos y algunos docentes de la ESM, pero también por músicos de la comunidad y de localidades aledañas que tocan instrumentos sinfónicos y que son parte.

“No es condición ser parte de la escuela”, aclara Nogués a Río Negro. “Es un proyecto de extensión y es importante aclararlo porque mucha gente cree que porque no estudia en la ESM no puede ser parte y no es así porque sí, puede ser parte. Lo mismo ocurre con los niveles de conocimiento: no es excluyente. Al contrario, la orquesta los incluye a todos no importa la formación o el conocimiento que tengan”.

La Escuela Superior de Música generó un polo de música sinfónica en San Martín de los Andes, que le abrió posibilidades a músicos y músicas del interior neuquino.



No hay examen de ingreso: “Vienen y se sientan a tocar” (risas), remarca Nogués. “No hay un nivel a partir del cual pueden ingresar. Puede haber toda una sección de principiantes junto a otra de músicos avanzados. O si hay pocos principiantes, yo arreglo las partituras, escribo los partes necesarios para que cada persona que ingrese tenga algo para tocar de acuerdo a su nivel específico. No hacemos audiciones. Simplemente, tienen que comprometerse a venir a los ensayos. Y no es poco”.

¿Cómo funciona una orquesta sinfónica que está integrada por músicos y músicas de diversas edades y niveles? Aquí aparece el notable trabajo de Nogués. “Cuando veo que hay muchos principiantes, armo obras para principiantes solos porque a veces necesitan mucha más ayuda. Escribo para cada uno, los escucho, y les escribo la parte y así con cada principiante”, explica la Maestra.

¿Qué significa esto? Que Paloma trabaja sobre las partes difíciles de cada partitura, personaliza la escritura para que la interpretación esté al alcance de todos y la ejecución no se afecte.

Paloma en plena clase de dirección orquestal con alumnos de la Escuela Superior de Música.



Dice Nogués: “Supongamos que la persona hace apenas un año que estudia y no puede tocar una escalita rápida que es lo que tendría que tocar. Lo que hago es una versión simplificada donde, en vez de tocar ocho notas, le hago tocar dos. No cambia la obra, sino que armo una versión simplificada de esa parte de la partitura a un nivel que lo pueda tocar. El que escucha no se va a dar cuenta, va a sonar la obra tal cual es y logramos que niveles diferentes puedan tocar juntos. Es un arreglo que le permite al músico ser parte de la obra aportando lo que puede desde su nivel”.

A partir de la creación de la orquesta sinfónica académica se generó en San Martín de los Andes una movida sinfónica que implica tanto que la gente tenga donde tocar sus instrumentos sinfónicos como que futuros directores tengan donde formarse y practicar como alumnos de dirección el arte de la dirección orquestal. “Conformamos una orquesta de práctica para alumnos que vienen de distintos lugares. Es uno de los pocos espacios que ofrece una orquesta de práctica, podés estudiar dirección orquestal y contás con una orquesta para practicar todas las semanas”.

Todos pueden ser parte de la Sínfónica Académica, sostiene su directora y creadora.

El programa del concierto

Cumberland Cross, Carl Strommen (1939)

Latidos del sol II para orquesta, Silvina Wainszelbaum (1969). Estreno.



Sinfonía N. 6, Pastoral, 1er mov, L. v. Beethoven (1770-1827) (Arr. R. Meyer).



Warrior Legacy, Soon Hee Newbold (*1974)



Concierto para flauta y orquesta, op. 283, C. Reinecke (1824-1910) (2do movimiento).

Solista: Elías Martínez, flauta traversa.



Romanza para violín y orquesta, op. 50, en Fa mayor, L.v.Beethoven (1770-1827).

Solista: Denisse Percossi, violín.



Rondeau, H. Purcell (1659-1695) (Arr. E. Palotta).+