San Martín está al límite de la transmisión comunitaria

La apertura al turismo de segunda residencia le resultó un mal trago a San Martín de los Andes porque está al borde de no poder controlar la diseminación del coronavirus.

Según el comité operativo de Emergencia Municipal hay 27 casos activos, 717 personas cumpliendo con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), 501 de ellas por ser contacto estrecho con casos positivos, y las 216 restantes por haber regresado de zonas con circulación comunitaria del virus.

El panorama no es alentador y por eso, el comité resolvió este jueves, luego del encuentro encabezado por el intendente Carlos Saloniti junto a la ministra de Salud de la Provincia, Andrea Peve, y Néstor Sáenz, referente de Zona Sanitaria IV, sostener las medidas vigentes, aunque se flexibiliza la restricción vehicular del domingo.

La ministra no se anduvo con vueltas y expresó que “San Martín de los Andes aún no tiene circulación comunitaria, pero estamos en un momento difícil y podría llegar a tenerla”, por lo que reiteró la importancia de “reforzar los protocolos y seguir cuidándonos”.

Según San Martín Informa, Peve detalló que, al día de hoy, la duplicación de casos en la ciudad se da cada 17 días, y que la circulación comunitaria se declararía si éste índice fuera de entre 10 y 15.

Circulación de lunes a domingo

La restricción de circulación vehicular se mantendrá entre las 21 y las 7, (habilitada, en consecuencia, de 7 a 21)

De 21 a 24: Habilitada la circulación de a pie y en vehículos no motor.

De 01 a 07: La restricción es total, tanto vehicular, como de a pie y de vehículos no a motor.

La circulación vehicular se encontrará habilitada de 21 a 00, solo para aquellas personas que evidencien, a través de un ticket, haberse encontrado en un local gastronómico y estar regresando a sus domicilios.

Además, los trabajadores esenciales y o de rubros habilitados que regresen a sus domicilios, podrán hacerlo hasta la 1.

Queda sin efecto la restricción vehicular del día domingo que se había establecido, quedando -al igual que los demás días- habilitada de 7 a 21.

Las compras en supermercados y comercios, solo se realizarán de manera individual. Una persona por grupo familiar puede ingresar a los establecimientos.

Continúan prohibidas las reuniones sociales en el ámbito familiar.

Los horarios de los comercios, supermercados y actividades habilitadas no fueron modificados. Los trabajadores de los rubros habilitados están exceptuados de la prohibición de circulación en vehículos. Esto incluye también a los servicios de delivery y take away (pueden circular).