Sauzal Bonito se prepara para la crecida del río Neuquén

La crecida del río Neuquén, aguas arriba del complejo Cerros Colorados, trae malos recuerdos en Sauzal Bonito por la que ocurrió hace 13 años y que se llevó todo por delante. En este caso no hay temor por las viviendas, pero sí advertencias para quienes suelen estar cerca del cauce porque su incremento suele ser muy rápido.

El representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, explicó que el río es "violento" porque va a ascender a 1.000 metros cúbicos por segundo y va a descender, no va a durar mucho la crecida. El agua se acumulará en los lagos Los Barreales y Marí Menuco, del complejo Cerros Colorados, por que río abajo se mantendrá un caudal de 75 m3/s.

Pero aguas arriba el río sí crece y Sauzal Bonito se encuentra cerca del agua, pero no tanto como para preocuparse, aclaró el presidente de la Comisión de Fomento, Sebastián Ariel Zapata. Señaló que aunque están atentos, la señal de alerta se enciende cuando el caudal sobrepasa los 1.500 m3/s, y, en este caso, la AIC estimó que será de 1.000.

Sin embargo, los bomberos sí tuvieron que darse a la tarea de advertirle a la gente que no deje a sus animales en los islotes que se forman en el cauce, porque no podrán retirarlos. También se solicitó no cruzar el río a pie, porque luego no se podrá retornar.

Teniendo en cuenta estas advertencias, no deberían haber problemas en Sauzal y sí, alegría en la región por esta crecida que trajo el derretimiento de las nieves bajas porque hace muchos años, al menos seis, que esto no ocurría.

El río Limay también se vio beneficiado por esta crecida que hasta Piedra del Águila, donde se guarda el agua, registraría hasta unos 2.000 m3/s. También se incrementará la erogación desde el embalse de Arroyito y el caudal hacia abajo llegaría a los 1.000 m3/s. La crecida será gradual hasta el miércoles 4: hoy llegará a los 395, mañana a los 520, el domingo a los 620, el lunes a 740, el martes a los 875 y el miércoles a los 900.