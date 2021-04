Se acorta el plazo para tratar la enmienda de la Carta Orgánica de Neuquén

El referéndum para la ciudad de Neuquén, posiblemente a fines de septiembre, es lo que imprime presión a los concejales para una definición sobre la enmienda de la Carta Orgánica que propuso el intendente Mariano Gaido.

El lunes el oficialismo buscará lograr un despacho favorable a la enmienda, aunque varios concejales blanquearon sus dudas el viernes en la comisión especial, donde se escucharon las voces díscolas al proyecto del MPN.



También las de respaldo, que se desplegaron en el conversatorio organizado hace 15 días, que se extendió por casi seis horas y se transmitió por las redes del Deliberante.



Ya hay 3 proyectos políticos que proponen la eliminación de la elección de medio término en la ciudad para elegir a sus concejales a partir de 2021: la iniciativa de Libres del Sur que ingresó en la semana, el despacho del Pro NCN que estaba en comisión desde el 2019 y el proyecto del intendente Gaido.



Pero la ordenanza con la eliminación de la elección bianual de concejales no entrará nunca en vigencia si los vecinos de Neuquén no lo aprueban. El mecanismo es por el SI o NO, ya que así lo establece la Carta Orgánica.



El intendente Mariano Gaido dijo que si los concejales aprueban la enmienda, convocará al referéndum junto con la renovación de las bancas de concejales, que toca este año ( 9 de 18 bancas).

Gaido no adelantó fechas, pero en el Concejo, el oficialismo deslizó que buscará que sea después de las PASO (en agosto) y de l aniversario de Neuquén (el 12 de septiembre) y antes de la elección nacional de octubre.

Como las elecciones en la ciudad capital son por boleta electrónica, en los próximos meses se debe realizar el llamado licitatorio.



Proponemos una comisión para las medidas profundas que necesitamos reformar y que se vote por Sí o No la renovación parcial”. Cecilia Maletti, concejala de Libres del Sur.

Mientras la propuesta de Gaido tiene 7 modificaciones para presentar en el referéndum, la iniciativa de Libres del Sur centraliza por el Si o por el NO, la eliminación de las elecciones cada 2 años y el tope de 18 concejales.

El proyecto del MPN prevé el tope de los 18 ediles, la elección cada 4 años, incorporar la paridad de género en las listas y en las suplencias por cese en el cargo, entre otros.



“La ampliación de derechos y los otros puntos que anexa Gaido, pensamos que deben tener mayor análisis, que para eso es necesaria una reforma y el llamado a una Convención Constituyente”, explicó la concejal Cecilia Maletti.

Desde el Pro, la propuesta es de modificar 21 puntos de la COM, que incluyen además la creación de un viceintendente.



“Los concejales no se pueden arrogar facultades constituyentes ni someter a la población que vote Si o No a un paquete de medidas cerradas”, reclaman quienes insisten en que la enmienda no se puede permitir para cambios complejos.